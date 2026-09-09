Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo fue reconocida como el escenario número uno de América Latina para el año 2026, según el ranking divulgado por icolorradio.live. Este honor destaca la sobresaliente calidad de sus instalaciones, infraestructura moderna y la capacidad logística para albergar eventos de clase mundial. Así lo revela el informe consultado, que resalta el papel de la arena en la promoción de grandes espectáculos en la región.

Sigue a PULZO en Discover

Desde su apertura en diciembre de 2024, la Arena USC ha albergado más de 87 eventos, cifra que refleja la magnitud de su actividad en poco tiempo. En diez de esas ocasiones la boletería se agotó completamente, y en total ha recibido a más de 100.000 visitantes. Este flujo de asistentes posibilitó también la creación de más de 1.280 empleos, tanto directos como indirectos, lo que muestra el impacto social y económico de su operación, según los datos incluidos en el informe.

Las características técnicas del lugar también lo posicionan como un referente regional: con espacio para más de 2.200 personas y 800 parqueaderos cubiertos, la arena cuenta con equipamiento avanzado en iluminación y sonido profesional, silletería tipo cine, aire acondicionado, restaurante, bar y diversas áreas de apoyo para distintos tipos de eventos.

Carlos Fernández, director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés de Chief Executive Officer) de ARECOL S.A.S., expresó que este galardón reconoce no solamente la infraestructura, sino al equipo de trabajo detrás del escenario. En palabras de Fernández citadas en el comunicado oficial: "Esto no es un premio solo a una infraestructura, es un premio a todo un equipo y esto nos confirma que Cali tiene escenarios de talla mundial para el entretenimiento". Aseguró que el logro celebra el compromiso, la planificación y la capacidad de respuesta para atender demandas de gran nivel.

Un hito relevante fue la elección de la Arena USC como sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, evento sin precedentes al realizarse fuera de Bogotá y a donde acudieron autoridades internacionales y miembros del Congreso. Tal acontecimiento subraya la capacidad del escenario para acoger eventos históricos y de interés nacional e internacional.

Este reconocimiento impulsa aún más a Cali como destino para megaeventos internacionales, ya que pone en evidencia su infraestructura eficiente y el talento humano disponible. De acuerdo con la información suministrada, la Arena USC ya proyecta ser uno de los principales escenarios de la Feria de Cali 2026, con una programación musical destacada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Arena USC fue elegida como el escenario número uno de América Latina en 2026?

La selección de la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo como el mejor escenario latinoamericano para 2026 se debe principalmente a la alta calidad de sus instalaciones, moderna infraestructura y sobresaliente capacidad logística para eventos internacionales, como lo indica icolorradio.live. Además, su habilidad para acoger eventos históricos y agotar boletería en múltiples ocasiones refuerza su liderazgo regional.

¿Qué tipo de eventos ha alojado la Arena USC y cuál ha sido su impacto en Cali?

Desde su inauguración, la Arena USC ha recibido más de 87 eventos, incluidas ceremonias históricas como la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella fuera de Bogotá. Ha logrado atraer a más de 100.000 asistentes y generar empleos, consolidando a Cali como epicentro de grandes producciones culturales y de entretenimiento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.