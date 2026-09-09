Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali anunció que este viernes 11 de septiembre se reactivará la iniciativa "Borondeando ando", una propuesta destinada a ofrecer a los caleños espacios de encuentro y diversión familiar en lugares emblemáticos de la ciudad. Esta jornada, que se llevará a cabo desde las 4:00 p. m. hasta la medianoche, convierte al sector del Parque del Perro en el epicentro de actividades culturales y de esparcimiento. Según información oficial, el evento pretende transformar la manera en la que los ciudadanos interactúan con los espacios públicos, fomentando el sentido de pertenencia y la valoración del entorno urbano.

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Con el fin de asegurar la protección de participantes, conductores y peatones, la Secretaría de Movilidad decidió implementar un cierre vial en el tramo comprendido entre la carrera 34 y la calle 3 Oeste, específicamente en el sector donde se ubica el Parque del Perro. Esta disposición facilita la circulación segura y el desarrollo de la jornada, al restringir el tránsito vehicular durante el horario del evento. De acuerdo con el comunicado, se recomienda a quienes se desplazarán por esa zona que planeen rutas alternativas, evitando contratiempos por los bloqueos temporales.

La cita no solo está dirigida a quienes buscan esparcimiento; también representa una oportunidad para los emprendedores locales. De acuerdo con Víctor Alfonso Barrera Miranda, secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, "Borondeando ando es un espacio para conocer los emprendimientos, caminar, disfrutar y encontrarnos. Más de 3.500 personas nos han visitado en estos espacios y esto nos demuestra que los caleños y quienes nos visitan quieren vivir la ciudad". La iniciativa integra actividades como la exhibición de emprendimientos, presentaciones de artistas, rifas y otras dinámicas pensadas en la participación de personas de todas las edades y en el fortalecimiento de la economía local.

Así, "Borondeando ando" se consolida como un evento que impulsa la reactivación social y económica en Cali, motivando a los ciudadanos a redescubrir sitios tradicionales y a apoyar a nuevos talentos y negocios. La Secretaría de Movilidad reitera la importancia de planificar con anticipación el desplazamiento, considerando los cierres viales establecidos para garantizar la seguridad de la jornada.

¿Qué actividades podrán disfrutar las familias en "Borondeando ando" en el Parque del Perro?

Las familias que asistan a "Borondeando ando" en el Parque del Perro tendrán la oportunidad de recorrer el sector, disfrutar de exhibiciones de emprendimientos locales, asistir a presentaciones artísticas, participar en rifas y compartir espacios de recreación en un ambiente seguro, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Cali.

¿Qué medidas de movilidad han sido implementadas para el evento "Borondeando ando"?

La Secretaría de Movilidad anunció el cierre vial desde la carrera 34 hasta la calle 3 Oeste, en el sector del Parque del Perro, desde las 4:00 p. m. hasta las 12:00 a. m. del viernes 11 de septiembre. Esta medida, dirigida a garantizar la seguridad durante el evento, implica que los conductores deben planificar rutas alternativas para evitar los bloqueos en esa zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.