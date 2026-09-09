María Consuelo Córdoba, quien hace 26 años fue víctima de un ataque con ácido en Bogotá, recibió este martes 8 de septiembre una noticia que podría cambiar su vida. Su historia llegó hasta el empresario colombiano Arturo Calle, quien decidió conocerla personalmente y ofrecerle apoyo para que pueda contar con mejores condiciones de vida.

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El encuentro se produjo después de que el caso de Consuelo se hiciera público y llamara la atención del empresario. Tras más de dos décadas viviendo con las consecuencias físicas y emocionales de la agresión, la mujer recibió la propuesta de contar con una vivienda propia y un aporte económico mensual.

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Antes de ingresar a la oficina donde se encontraba Calle, Consuelo habló con Citytv, y expresó la felicidad que sentía por la oportunidad que estaba a punto de recibir.

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“Muy feliz. Nunca pensé que fuera a llegar tan alto”, manifestó la mujer.

Uno de los principales anuncios realizados durante la reunión fue el propósito de conseguirle a María Consuelo un lugar donde pueda vivir de manera permanente.

El empresario explicó que se buscará un apartaestudio adecuado y que la adquisición podría realizarse con apoyo del Minuto de Dios o directamente a través de la Fundación Arturo Calle.

“Hay que buscarle a Consuelo dónde vivir, un apartaestudio decente, mirar con el Minuto de Dios si se compra un apartaestudio o lo compra la Fundación Arturo Calle y esa vivienda se le entrega para que tenga como usufructo el resto de su existencia”, explicó Calle a Citytv.

De concretarse la propuesta, Consuelo tendría un techo permanente para afrontar su vida diaria, una ayuda que llega después de 26 años de vivir con las secuelas del ataque. La vivienda no sería el único respaldo ofrecido por el empresario. Arturo Calle también anunció que entregará a Consuelo un aporte económico mensual.

La intención, según explicó, es que pueda cubrir sus necesidades básicas y tener una mayor estabilidad.

“Yo le voy a dar un dinero mensual, pero si hay alguien que quiera darle adicional, repito, con mucho gusto”, señaló.

Calle, además, hizo un llamado a otras personas, empresas u organizaciones interesadas en apoyar a Consuelo para que se comuniquen con la Fundación Arturo Calle. El empresario indicó que pueden hacerlo a través del correo presidencia@arturocalle.com.

Aclaró que la convocatoria no busca recaudar dinero para él ni constituye una solicitud directa de recursos para Consuelo, sino que pretende construir una red de apoyo que pueda mantenerse en el tiempo.

“Esto no es que esté yo pidiendo para mí ni para Consuelo, sino que es una cuestión de que pueda estar mucho mejor Consuelo permanentemente”, afirmó a Citytv.

Durante el encuentro, el empresario también contó que la conversación con Consuelo no estuvo marcada únicamente por su historia de dolor. Según relató, ambos han podido compartir momentos de alegría y cercanía.

“Con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho, hemos disfrutado. Yo le digo que cuando yo esté estresado y cansado, que venga y me visite”, contó Calle.

También aseguró que las circunstancias que ha atravesado la mujer no son una razón para tratarla de manera diferente.

“Pero no me causa ninguna impresión. ¿Por qué? Porque es razonable a veces que el ser humano tenga estas tragedias”, manifestó.

Arturo Calle también explicó qué lo llevó a involucrarse en la historia de Consuelo y por qué suele apoyar diferentes causas sociales. El empresario aseguró que ayudar a otras personas representa para él una satisfacción personal y una forma de compartir con quienes atraviesan momentos difíciles.

“Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo”, expresó.

Asimismo, agregó:

“Dios me dijo que fuera generoso y nada me llevo, pero qué satisfacción tan grande”.

La ayuda anunciada representa para Consuelo una nueva oportunidad después de más de dos décadas marcadas por las consecuencias del ataque con ácido que sufrió.

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La historia de María Consuelo Córdoba también ha estado relacionada con su decisión de considerar la eutanasia debido a las dificultades que ha enfrentado durante años por las secuelas de la agresión. Sin embargo, recientemente desistió de esa intención después de recibir apoyo para acceder a nuevas cirugías que podrían contribuir a mejorar su calidad de vida.

Ahora, con el respaldo anunciado por Arturo Calle, se espera que avancen las gestiones para concretar tanto la vivienda como la ayuda económica mensual.

Para Consuelo, el encuentro representa un nuevo capítulo en una historia que durante 26 años estuvo marcada por las consecuencias de un ataque que cambió su vida.

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