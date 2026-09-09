La historia de Heidy Rodríguez, una joven de 23 años atacada por su expareja en la Terminal de Transporte de Salitre, en Bogotá, empezó mucho antes de la agresión ocurrida el pasado 6 de septiembre. Durante varios meses, la mujer habría enfrentado una situación de acoso y amenazas que terminó escalando hasta un nuevo ataque.

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(Vea también: Terminal del Salitre respondió por violento ataque contra mujer y reveló qué pasó después)

De acuerdo con el relato entregado por su familia a Noticias RCN, la relación comenzó a principios de 2026 y terminó en marzo, luego de un episodio de violencia física. Desde entonces, el hombre habría continuado buscándola tanto en su lugar de trabajo como en otros espacios que frecuentaba.

La situación llevó a que personas cercanas acompañaran a Heidy para evitar que permaneciera sola. Su hermana, Mariana Rodríguez, también contó que en una ocasión el hombre la habría seguido durante un desplazamiento en TransMilenio y la habría amenazado con un arma blanca.

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“Ella se montó en el Transmilenio con la amiga y él tenía un cuchillo, como el que sacó, y le dice: si tú no te vas conmigo, aquí te mueres” indicó la hermana de la víctima al citado canal.

La familia asegura además que la joven le contó a su hermana que habría sido víctima de violencia sexual durante ese periodo. Estos antecedentes forman parte del contexto que rodea el proceso judicial iniciado luego del ataque en la Terminal de Salitre.

Así fue el ataque contra Heidy Rodríguez en la Terminal de Salitre

El 6 de septiembre, la expareja llegó hasta el lugar donde trabajaba la joven y la atacó con un arma blanca. Según la información conocida por Noticias RCN, Heidy recibió seis heridas, cinco de ellas en el rostro y otra en la espalda.

La intervención de otras personas que se encontraban en el sitio evitó que la agresión continuara. La joven fue trasladada para recibir atención médica y permanece en recuperación, mientras su familia enfrenta además dificultades relacionadas con la autorización de un procedimiento quirúrgico que necesita.

El caso quedó en manos de la justicia. Una jueza ordenó enviar a prisión al señalado agresor, mientras la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de feminicidio por los hechos ocurridos en la terminal.

La familia de la joven teme que el procesado pueda recuperar su libertad durante el desarrollo del proceso. Mientras tanto, el caso volvió a poner la atención sobre las situaciones de violencia y persecución que pueden anteceder a una agresión contra una mujer.

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