Arturo Calle se reunió este martes 8 de septiembre con María Consuelo Córdoba, la mujer que hace 26 años fue víctima de un ataque con ácido en Bogotá y que durante décadas ha vivido con las consecuencias de aquella agresión.

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(Vea también: María Consuelo, la mujer que pidió la eutanasia, contó qué pasó con el hombre que la atacó con ácido en Bogotá)

El empresario conoció su historia y decidió ayudarla con algo que puede cambiar sus condiciones de vida: una vivienda para que tenga dónde vivir de manera permanente y un apoyo económico mensual.

Consuelo llegó al encuentro emocionada y aseguró que estaba feliz, pues no esperaba recibir una oportunidad como la que estaba a punto de conocer. Frente a las cámaras de Citytv, antes de ingresar a la oficina del empresario, reconoció la ilusión que le producía la reunión.

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Durante la conversación, Calle se mostró cercano con ella y aseguró que han podido compartir momentos de alegría a pesar de la difícil historia que ha tenido que afrontar la mujer. “Con Consuelo hemos gozado, nos hemos reído mucho, hemos disfrutado. Yo le digo que cuando yo esté estresado y cansado, que venga y me visite”, contó el empresario a ese medio.

Uno de los principales anuncios de la reunión fue el compromiso de buscar una vivienda para Consuelo.

Calle explicó que la idea es conseguirle un apartaestudio digno, que pueda utilizar durante el resto de su vida. Para hacerlo, contempla la posibilidad de adquirirlo junto con el Minuto de Dios o mediante la Fundación Arturo Calle.

“Hay que buscarle a Consuelo dónde vivir, un apartaestudio decente, mirar con el Minuto de Dios si se compra un apartaestudio o lo compra la Fundación Arturo Calle y esa vivienda se le entrega para que tenga como usufructo el resto de su existencia”, explicó, cumpliendo la promesa que había anunciado hace varios días, pero que no había podido cumplir.

El empresario también anunció que le entregará dinero mensualmente para ayudarla con sus necesidades. “Yo le voy a dar un dinero mensual”, señaló Calle, quien además invitó a otras personas y empresas que quieran contribuir a la causa a comunicarse con la Fundación Arturo Calle.

El empresario aclaró que la convocatoria busca que Consuelo pueda contar con un respaldo permanente y mejorar sus condiciones de vida.

Consuelo quiere seguir adelante

Durante el encuentro, Calle también le transmitió a Consuelo un mensaje para que continúe adelante sin sentir vergüenza por su historia.

La mujer, quien ha hablado públicamente sobre las dificultades que ha enfrentado después del ataque, aseguró que quiere mantener esa actitud y no esconder su pasado.

“Que siga adelante, que no me dé pena ni nada, saber de dónde vengo y seguir siendo igual”, expresó.

Córdoba también resumió su manera de entender la ayuda que ha recibido y la que espera poder entregar a otras personas cuando tenga la oportunidad: “De gracia se recibe y de gracia se da. Si yo recibo, comparto; siempre tener ese corazón”.

Quién es María Consuelo Córdoba

La historia de Consuelo volvió a tomar fuerza después de que manifestara su intención de practicarse la eutanasia debido a las condiciones que enfrentaba tras el ataque.

Posteriormente, recibió apoyo para acceder a nuevas cirugías que podrían mejorar su calidad de vida, y desistió de esa intención.

Ahora, el compromiso anunciado por Arturo Calle abre otra posibilidad para la mujer: contar con una vivienda y un ingreso mensual que le permitan afrontar el futuro con mayor estabilidad.

El empresario, además, dejó abierta la puerta para que otras personas se sumen a la ayuda, mientras se avanza en la búsqueda del lugar que Consuelo podría convertir en su hogar permanente.

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