Una niña de cinco años murió después de recibir un disparo dentro de una vivienda del barrio San Marino, en el nororiente de Cali, durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre.

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El caso es investigado por la Policía Metropolitana de Cali y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que buscan establecer con precisión cómo se produjo la lesión y qué ocurrió al interior del inmueble.

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El teniente coronel Luis Díaz, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que la menor fue trasladada rápidamente a un centro asistencial luego de resultar herida con un arma de fuego.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos para atenderla, llegó al lugar sin signos vitales.

“La Policía Nacional lamenta profundamente un doloroso hecho registrado en la madrugada de este lunes 7 de septiembre en el barrio San Marino de la ciudad de Cali”, manifestó el oficial.

Díaz explicó que las primeras indagaciones permitieron establecer que el disparo se habría producido dentro de una vivienda, aunque inicialmente no fueron entregados detalles sobre la forma en que ocurrió la lesión.

“Una menor de 5 años de edad fue ingresada de urgencias a un centro asistencial con herida por arma de fuego, a donde lamentablemente llegó sin signos vitales”, señaló.

Después de conocerse la muerte de la menor, integrantes de la Policía Judicial y de Infancia y Adolescencia adelantaron los primeros procedimientos en coordinación con el CTI. Los investigadores realizaron entrevistas, verificaciones técnicas y otros actos urgentes con el objetivo de reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.

“De manera articulada con el CTI y nuestras capacidades de policía judicial e infancia y adolescencia, se adelantaron los actos urgentes, entrevistas y verificaciones técnicas para esclarecer con total precisión lo ocurrido”, explicó el comandante del Distrito 2.

Hasta el momento, una de las versiones preliminares indica que el arma de fuego involucrada no habría sido encontrada durante las primeras diligencias.

La Personería Distrital de Santiago de Cali entregó información preliminar sobre una de las hipótesis que está siendo considerada por las autoridades. Según el personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, el hermano de la menor, de siete años, habría encontrado un arma de fuego dentro de la vivienda y estaría involucrado accidentalmente en el hecho.

No obstante, esta versión hace parte de una hipótesis preliminar y deberá ser establecida por la investigación. Por ahora, las autoridades no han determinado oficialmente cómo ocurrió el disparo.

Mendoza hizo un llamado a garantizar la atención y protección tanto del menor como de los demás integrantes de la familia mientras avanzan las diligencias.

El caso también llevó a la Personería de Cali a hacer un llamado a los adultos sobre los riesgos relacionados con la tenencia y custodia de armas de fuego en viviendas donde hay niños, niñas y adolescentes.

“Este lamentable caso debe generar una reflexión urgente sobre la responsabilidad de los adultos frente a la tenencia y custodia de armas de fuego”, afirmó Mendoza Castrillón.

El funcionario insistió en que este tipo de elementos no deben permanecer en lugares donde puedan ser manipulados por menores.

“Ningún arma debe permanecer cargada, sin seguro o al alcance de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.

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La Personería Distrital anunció que realizará seguimiento a las actuaciones adelantadas por las instituciones y a las rutas de atención que sean activadas para los menores y sus familiares.

El objetivo será verificar que se garanticen los derechos de los niños y que la familia reciba el acompañamiento correspondiente tras la tragedia.

Mientras tanto, la Policía y el CTI continúan recopilando información y evidencia para determinar exactamente cómo ocurrió el disparo que terminó con la vida de la niña y establecer las circunstancias que rodearon su muerte.

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