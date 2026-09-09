Yenifer García, de 33 años, murió el pasado 15 de agosto en una vivienda de Bogotá mientras recibía sedación para continuar un tatuaje en la espalda.

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Su esposo, Jonathan Cantor, reveló nuevos detalles sobre cómo fue contratado el hombre que realizó el procedimiento y las circunstancias de su muerte.

Según Cantor, su esposa llevaba años trabajando con el mismo tatuador, pero el dolor durante una extensa sesión la llevó a buscar una alternativa para poder terminar el diseño.

A través de una conocida que estaba en Estados Unidos, contactaron a Juan Yair, un hombre recomendado porque realizaba procedimientos estéticos. El servicio de anestesia tenía un costo de $600.000 y, aunque inicialmente se acordó aplicar anestesia local, días antes se cambió a una sedación intravenosa.

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El procedimiento comenzó a las 9:00 a. m. y, según el relato, el hombre aplicó medicamentos directamente en una vena.

Minutos después, García dejó de responder. Sus hijas llamaron a emergencias y recibieron instrucciones mientras esperaban la ambulancia.

Durante la atención, el señalado habría dicho que aplicó ketamina y mencionado distintas cantidades. La Secretaría de Salud confirmó que es auxiliar de enfermería y no está autorizado para administrar sedación. La Fiscalía investiga el caso por homicidio.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.