El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rechazó la difusión de imágenes que, según han asegurado algunos usuarios en redes sociales, corresponderían al cuerpo de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito menor’, abatido recientemente en un operativo de la Policía Nacional.

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(Vea también: Revelan qué va a pasar con cuerpo del ‘Bendito menor’; Medicina Legal terminó análisis)

De acuerdo con la entidad, las fotografías que circulan en plataformas digitales no fueron tomadas en ninguna de sus sedes. La aclaración surgió luego de que varias publicaciones afirmaran que las imágenes habrían sido captadas mientras el cuerpo permanecía bajo custodia del instituto, según El Tiempo.

¿Qué dijo Medicina Legal sobre las fotos de alias ‘Bendito menor’?

En un pronunciamiento conocido este martes, Medicina Legal aseguró que desarrolla todos sus procedimientos bajo estrictos protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad.

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La entidad afirmó que protege la información forense y garantiza el respeto por los cuerpos que permanecen bajo su custodia, por lo que negó que las imágenes divulgadas en redes sociales hayan sido tomadas en sus instalaciones.

Además, rechazó de manera categórica la difusión de fotografías de personas fallecidas al considerar que este tipo de publicaciones vulnera la dignidad humana, afecta la privacidad de las víctimas y causa un impacto adicional para sus familiares y seres queridos.

Medicina Legal pidió no compartir este tipo de imágenes

Tras finalizar las labores de identificación forense, los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos correspondientes. Posteriormente, comenzaron a circular imágenes sensibles en redes sociales que algunos usuarios atribuyeron a Medicina Legal.

Frente a esa situación, la entidad reiteró que mantiene protocolos de confidencialidad durante sus actuaciones y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación abstenerse de compartir fotografías de personas fallecidas.

El instituto insistió en que el respeto por la dignidad de las víctimas debe prevalecer, independientemente de las circunstancias en las que haya ocurrido su muerte, e hizo un llamado para evitar la difusión de este tipo de contenidos.

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