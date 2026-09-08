La Corte Suprema de Justicia puso punto final al proceso contra el abogado Ariel Ortega Martínez, quien fue condenado por las amenazas que lanzó en redes sociales contra tres periodistas y un caricaturista. La Sala de Casación Penal dejó en firme la sentencia por el delito de amenazas agravado.

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Ortega deberá cumplir una pena de 76 meses de prisión, es decir, seis años y cuatro meses. Además, tendrá una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo periodo y deberá pagar una multa de 29,77 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que supera los 52 millones de pesos.

El caso se remonta a 2017, cuando el abogado publicó en X varios mensajes contra María Antonia García de la Torre. Algunas de esas publicaciones hicieron referencia al exjefe paramilitar Carlos Castaño y contenían llamados a tomar acciones violentas contra la periodista.

Ese mismo año, Ortega también lanzó mensajes amenazantes contra Daniel Samper Ospina. En sus publicaciones el condenado utilizó calificativos contra el periodista y aseguró que hacían falta grupos paramilitares como las AUC para “calmarlo”, en alusión a la violencia.

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En 2018, el objetivo de sus publicaciones fue el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’. Ortega lo calificó de “canalla” y escribió que hacía falta Carlos Castaño para matarlo.

Para la Corte Suprema, esas publicaciones tenían la capacidad de provocar alarma y zozobra, por lo que sí configuraron el delito de amenazas agravado. Así las cosas, el alto tribunal dejó en firme el fallo emitido en 2021 por un juzgado penal de Bogotá, después de revisar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

Finalmente, la suspensión condicional de la pena fue negada, aunque Ortega recibió el beneficio de prisión domiciliaria. Por eso, ahora deberá permanecer en el inmueble dispuesto para cumplir su condena.

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