‘Circolombia’ trae una selección renovada del reconocido repertorio de Daniel Samper, destacando algunos de los momentos políticos más relevantes del país en los últimos años. Este espectáculo de sátira política se presentará en ciudades como Villavicencio, Neiva, Ibagué, Santa Marta, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Las entradas pueden adquirirse en mitaquilla.com.co.

Con récords de taquilla en cada temporada y más de 25.000 boletos vendidos en 50 funciones, ‘Circolombia’ ha sido galardonada con el Ticket de Oro. Ahora, regresa a Barranquilla, Medellín y Bucaramanga con una versión actualizada, que incluye el nuevo capítulo ‘Petrolocuras’, aportando frescura a la trama. Además, se estrena en Villavicencio, Neiva, Ibagué y Santa Marta, ofreciendo contenido original.

Este espectáculo no solo destaca por su humor, sino también por su enfoque solidario: parte de las ganancias se destinarán a la iniciativa ‘Vamos pa’ lante’, promovida por La W y la Universidad de Los Andes, que apoya a estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios por problemas económicos.

Pulzo habló con Daniel Samper sobre este proyecto que parece estar encantando a los espectadores:

“El recibimiento ha sido muy bueno. Hablamos no solo de este gobierno, sino de cuatro gobiernos atrás. El ‘show’ está montado para mostrar, a medida que yo voy hablando, imagines y videos en la parte de atrás”.

A pesar de que el espectáculo sea, de alguna u otra forma, una crítica al gobierno y a todo lo malo que se ha hecho, dice que varios políticos lo han visitado en diferentes ‘shows’.

“Humberto de la Calle y hasta Juan Manuel Santos. Menos mal, me enteré después y no me dijeron ahí porque de pronto me condicionaba al hablar. Me parece bien que haya políticos que asistan y se rían de sí mismos. Hay unos que no, Uribe es uno de ellos, se molesta mucho cuando se burlan de él y Petro es igual”.

‘Show’ ‘Circolombia’, de Daniel Samper, en venta

Neiva: 15 de octubre en el Teatro Pigoanza.

15 de octubre en el Ibagué: 16 de octubre en el Teatro Tolima.

16 de octubre en el Santa Marta: 25 de octubre en el Teatro Cajamag.

25 de octubre en el Barranquilla: Obra actualizada con las Petrolocuras. 26 de octubre en el Teatro Universidad del Atlántico.

Obra actualizada con las Petrolocuras. 26 de octubre en el Teatro Universidad del Atlántico. Medellín: Obra actualizada con las Petrolocuras. 2 de noviembre en el Teatro Universidad de Medellín.

Obra actualizada con las Petrolocuras. 2 de noviembre en el Teatro Universidad de Medellín. Bucaramanga: Obra actualizada con las Petrolocuras. 9 de noviembre en el Teatro Auditorio Mayor UNAB.

Las entradas están disponibles en mitaquilla.com.co

