Por: Blu Radio

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La plataforma web de la Industria Militar (Indumil) colapsó este martes luego de que el presidente Abelardo De La Espriella firmara el decreto que levanta la suspensión general para el porte de armas de fuego en el país.

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Al intentar ingresar a la página oficial de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, el servidor dejó de responder debido al alto flujo de personas que buscaron tramitar, consultar o renovar sus salvoconductos de manera simultánea.

Ante la desinformación y el incremento masivo de consultas, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares emitió un comunicado oficial aclarando el alcance real de la medida.

El Ejército Nacional precisó que el levantamiento de la suspensión no constituye una venta libre ni una flexibilización automática para que cualquier ciudadano compre o porte un arma de fuego.

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“Esto no significa que todo el mundo vaya a poder acceder a comprar un arma o a tener un permiso del Estado”, precisaron las autoridades militares. La norma elimina únicamente el trámite del permiso especial o adicional que se exigía desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos para movilizar el arma en vehículos o en la vía pública.

El presidente De La Espriella también se refirió a la medida señalando que la decisión busca permitir la legítima defensa frente a la delincuencia, pero aclaró que la medida no representa un cheque en blanco.

“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, afirmó el mandatario, quien citó cifras oficiales señalando que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la fuerza pública ha incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a delitos.

Requisitos vigentes y estado de los salvoconductos

Las Fuerzas Militares explicaron que los ciudadanos que tengan su salvoconducto o permiso de porte vigente podrán movilizar sus armas sin necesidad del salvoconducto especial. Sin embargo, quienes tengan el documento vencido deberán agendar la validación y actualización en las sedes o instalaciones militares autorizadas.

Para acceder a un permiso de porte de armas de fuego en Colombia, las autoridades recordaron que se mantienen sin modificación las siguientes exigencias legales:

Tener una edad mínima de 25 años.

Contar con la aprobación de exámenes de aptitud psicofísica y certificados médicos.

Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de armas.

Carecer de antecedentes penales o judiciales.

Obtener la aprobación final tras la verificación del expediente por parte de las autoridades militares.

La expedición del decreto generó de inmediato opiniones divididas en el Congreso de la República entre congresistas que apoyan la medida como un factor disuasivo contra la criminalidad y sectores que advierten sobre los riesgos de trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de la seguridad.

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