En tanto, las autoridades informaron que su presunto asesino se entregó a la policía un día y medio después del atentado.

“Lo tenemos”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes al identificar al sospechoso como Tyler Robinson, de 22 años, originario de este mismo estado.

La búsqueda del autor del disparo que mató al activista conservador cercano al presidente Donald Trump, avanzaba lentamente hasta que se publicaron las imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un joven.

Según precisó Cox, el arresto se produjo gracias a la ayuda de la familia del presunto asesino.

“La noche del 11 de septiembre, un miembro de la familia de Tyler Robinson se puso en contacto con un amigo de la familia, quien contactó a la oficina del sheriff del condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, sostuvo el funcionario, quien agradeció el gesto.

Viuda de Charlie Kirk habla del legado de su esposo

“Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho“, dijo entre llantos Erika Kirk, viuda del activista proarmas, cristiano y antiinmigrante.

“El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda”, prometió Erika Kirk tras lamentar la pérdida de un padre y esposo “perfecto”.

Kirk, un influencer republicano de 31 años, murió el miércoles tras recibir un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

Según reportes, Robinson había sido confrontado por su padre sobre las fotos y posteriormente fue entregado.

Robinson mató de un solo disparo en el cuello a Kirk precisamente cuando éste contestaba a una pregunta sobre los asesinatos en masa en Estados Unidos.

El joven consideraba a Kirk como alguien “lleno de odio”, explicó Cox en rueda de prensa.

