Las autoridades de Utah informaron este viernes que las balas y el cargador del rifle presuntamente utilizado por Robinson contenían mensajes provocadores, incluyendo frases como “Oye, fascista”, “Bella Ciao” y “Si puedes leer esto, eres gay LMAO”, lo que ha desatado un intenso debate sobre las motivaciones detrás del ataque.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, detalló que uno de los casquillos encontrados en la escena del crimen tenía inscrito un mensaje particularmente enigmático: “Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?”. Este, junto con otros mensajes grabados en las balas y el cargador, sugiere un tono de desafío y burla.

Entre los hallazgos, las autoridades destacaron una referencia a “Bella Ciao”, la icónica canción italiana asociada a la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, popularizada recientemente por la serie La Casa de Papel.

Otro casquillo rezaba: “Hey, fascista, ¡Atrápalo!”, mientras que un tercero incluía la frase “Si puedes leer esto, eres gay LMAO”, una expresión coloquial usada en redes sociales para denotar algo considerado gracioso, explica El Tiempo.

¿Cómo fue el crimen contra Charlie Kirk?

El asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y figura destacada del activismo conservador, ocurrió en un evento político en Salt Lake City.

Según las autoridades, Robinson, de 27 años, disparó contra Kirk desde una distancia considerable utilizando un rifle de alta precisión.

Videos grabados con celulares por testigos muestran el momento en que se escucha el disparo y la cabeza de Kirk se sacude hacia atrás, seguido de la dispersión de la multitud.

