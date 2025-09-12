Luego de dos días del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador estadounidense que murió al recibir un disparo en el cuello, la Associated Press confirmó la identidad del tirador que lo atacó en medio de un acto público en la Universidad Utah Valley.

(Vea también: Trump confirma captura del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk; lo habrían entregado)

De acuerdo con la agencia de noticias estadounidense, el sujeto que asesinó a Kirk fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años, y quien habría sido detenido en horas de la mañana de este 12 de septiembre.

La captura del sujeto fue confirmada a Fox News por el presidente Donald Trump, quien dijo que “alguien muy cercano a él lo entregó”. Por otro lado, el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, habría dicho que un amigo de la familia fue quien lo entregó.

Asimismo, el funcionario compartió que en los casquillos que fueron hallados por las autoridades se encontraron mensajes escritos como: “¡Oye fascista! ¡Atrapa!” y “oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”.

Luego del atentado que tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre en el campus universitario, agentes federales iniciaron una persecución para capturar al responsable por el asesinato de Kirk, de 31 años.

Mugshot of Tyler Robinson, the alleged Charlie Kirk assassin. pic.twitter.com/9iP6EVzLZ4 — Pop Crave (@PopCrave) September 12, 2025

¿Qué pasó con Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue asesinado el pasado 10 de septiembre luego de recibir un disparo durante un evento académico en la Universidad Utah Valley, en la ciudad de Orem, Estados Unidos.

Kirk, fundador y director de Turning Point USA, participaba en una mesa de debate de su gira “American Comeback Tour” cuando un francotirador abrió fuego desde el techo de un edificio cercano. El proyectil impactó en su cuello, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital de la zona, donde murió poco después.

Según las autoridades, el ataque se perpetró con un rifle de cerrojo de alto calibre, el cual fue hallado horas más tarde en una zona boscosa cercana al campus.

(Lea también: Aparece video del supuesto asesino de Charlie Kirk huyendo: se lanza de techo y corre a toda)

El gobernador de Utah calificó el hecho como un “asesinato político” y tanto líderes republicanos como demócratas condenaron la violencia que terminó con la vida del activista, considerado uno de los principales promotores del expresidente Donald Trump entre jóvenes universitarios.

La reacción en Washington no se hizo esperar. Trump anunció que Kirk recibirá póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil en Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria dentro del movimiento conservador.

