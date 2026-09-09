Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es, hoy por hoy, una de las herramientas científicas más avanzadas con las que cuenta la sociedad moderna para comprender qué sucederá en la atmósfera. Según explica 90minutos.co, lejos de ser una simple estimación, se trata de un proceso meticuloso y matemático en el que intervienen tecnología punta y una vasta cantidad de información recolectada a nivel global.

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La observación del estado del tiempo se inicia recopilando millones de datos sobre temperatura, presión, humedad y viento, en una labor que abarca toda la Tierra. Esta información se obtiene gracias a una extensa red conformada por estaciones meteorológicas terrestres, boyas oceánicas, aviones comerciales que registran parámetros durante sus vuelos y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos juegan un papel clave al proporcionar imágenes constantes de los sistemas nubosos, mientras que los radares instalados en superficie ofrecen detalles precisos de la evolución de las lluvias, según lo informa 90minutos.co.

La información recolectada es enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras de alta capacidad. En estos centros, se emplean modelos numéricos de predicción: programas que utilizan las leyes básicas de la física y la termodinámica para simular, de manera exhaustiva, el movimiento e interacción futura de las masas de aire. El procedimiento implica dividir la atmósfera en una rejilla tridimensional y calcular, minuto a minuto, cómo varían las condiciones climáticas, como lo explicó el medio citado.

En el caso específico de la ciudad de Cali este miércoles, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) pronosticó "cielo parcialmente nublado, con períodos de radiación solar alta durante la mañana y tarde, manteniéndose baja la probabilidad de lluvias en horas diurnas; hacia la noche, aumenta la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas debido a un flujo de humedad que llega desde el occidente". Además, la entidad mencionó que el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) al sur está modulando la dinámica atmosférica regional, y se espera un potencial moderado de precipitaciones para las próximas horas, preservando cobertura nubosa parcial y periodos de insolación en la región andina.

¿Cómo se recopila la información para el pronóstico del clima en Cali?

La recopilación se realiza mediante una red global de estaciones terrestres, boyas oceánicas, aviones, globos sonda y satélites meteorológicos que monitorean continuamente variables como temperatura, presión, humedad y viento. De acuerdo con 90minutos.co, estos datos se analizan en centros internacionales para generar el pronóstico local.

¿Qué significa la Zona de Convergencia Intertropical en el pronóstico climático?

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es una franja donde se encuentran los vientos alisios de ambos hemisferios, lo cual influye directamente en la formación de nubes y lluvias. Según la CVC, el desplazamiento de la ZCIT puede modular la dinámica de lluvias en Cali y la región andina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.