Estefanía Villareal, reconocida por interpretar a Celina Ferrer en ‘Rebelde’, generó preocupación entre sus seguidores después de compartir un mensaje en sus historias de Instagram en el que habló abiertamente sobre la situación emocional que estaría atravesando.

Sigue a PULZO en Discover

La actriz decidió sincerarse con quienes siguen su carrera y mencionó que enfrenta depresión y ansiedad, dos condiciones que, según sus propias palabras, le han representado una batalla particularmente difícil.

(Lea también: Kapo conoció a su doble de ‘Yo me llamo’ 2026 y le envió un mensaje: “Hágalo con ganas”)

Su publicación llamó rápidamente la atención, especialmente por el tono del mensaje y la referencia que hizo a su familia. A través de sus historias de Instagram, Villareal expresó parte de lo que está viviendo y dejó una frase que preocupó especialmente a sus seguidores:

Lee También

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana, pero mami, tu pequeña ya no puede más”.

Las palabras de la actriz generaron múltiples reacciones entre quienes conocen su trayectoria y la recuerdan por su participación en una de las producciones juveniles más populares de los años 2000.

La mención a su madre también hizo parte del mensaje y evidenció la importancia que tiene su familia en medio del momento que estaría enfrentando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NotiNovelas (@notinovelas_10)

¿Qué se sabe sobre el estado de Estefanía Villareal?

Hasta el momento, la actriz no ha entregado públicamente más detalles sobre las circunstancias que están detrás de su situación emocional. Lo que se conoce es lo que ella misma decidió compartir en Instagram: que atraviesa una etapa complicada y que está lidiando con depresión y ansiedad.

Por ahora, no se cuenta con información adicional que permita establecer cómo se encuentra actualmente o si está recibiendo algún tipo de acompañamiento profesional.

Por esta razón, sus seguidores han expresado principalmente mensajes de cariño y preocupación, a la espera de que Villareal pueda ampliar la información cuando se sienta preparada para hacerlo.

La actriz alcanzó gran reconocimiento gracias a su participación en ‘Rebelde’, producción mexicana que se convirtió en un fenómeno entre el público juvenil durante la década de los 2000.

(Vea también: Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ causa preocupación: está sin pelo y el silla de ruedas)

En la serie interpretó a Celina Ferrer, uno de los personajes que acompañó a los protagonistas durante la historia desarrollada en el colegio Elite Way School. La producción marcó a una generación de espectadores y convirtió a varios de sus integrantes en figuras ampliamente recordadas por el público.

Años después de su participación en la serie, Villareal continúa siendo identificada por muchos de sus seguidores con aquel personaje. Sin embargo, esta vez su nombre volvió a ocupar la atención de sus fanáticos por una situación completamente diferente: sus propias palabras sobre el momento personal que atraviesa.

La publicación dejó a sus seguidores atentos a sus redes sociales y con mensajes de apoyo para la actriz, quien hasta ahora no ha ofrecido más declaraciones sobre su situación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.