Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El esperado concierto de Carlos Vives en Ibagué, que hacía parte de su actual gira nacional denominada Tour al Sol, sufrió un cambio importante en su programación debido a las graves emergencias provocadas por el reciente terremoto y los incendios forestales que han afectado a diversas regiones de Colombia. De acuerdo con la información divulgada por el propio artista y la productora Páramo Presenta, esta medida responde a la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar tanto de los asistentes como del personal logístico. En consecuencia, el evento que originalmente se iba a realizar próximamente en la capital del Tolima fue aplazado para el 10 de abril de 2027.

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La decisión no solo afectó la parada en Ibagué. De acuerdo con el comunicado emitido este martes, también fueron reprogramados los conciertos programados en Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga. En contraste, las tres fechas planeadas en Bogotá, correspondientes a los días 25, 26 y 27 de septiembre, continúan en pie y no presentan cambios hasta el momento. La organización explicó que el impacto de estas situaciones adversas obligó a replantear la logística y las operaciones necesarias para cada uno de los espectáculos. El comunicado de Páramo Presenta fue enfático: “Esto ha exigido ajustes logísticos y operativos que nos obligan a reprogramar algunas fechas del tour”.

Para Carlos Vives y su equipo, Colombia es “el corazón y la razón de ser de su música”. Por eso, la intención es regresar a Ibagué y a las otras ciudades apenas las condiciones sean favorables y seguras. La gira retomará en Medellín el 17 de abril, seguirá en Pereira el 23 de abril, estará en Cali el 24 de abril y continuará en Bucaramanga el 8 de mayo, todas las fechas en 2027.

En cuanto a quienes ya adquirieron entradas para la función de Ibagué, la productora informó que deben acudir a los canales oficiales de Ticketmaster Colombia para conocer las opciones que existen. Según las reglas de esta empresa, si una fecha es cambiada, los compradores pueden solicitar la devolución de su dinero dentro de un plazo estipulado. Es fundamental realizar el trámite dentro del tiempo habilitado, ya que pasado ese término se entiende que el comprador acepta la nueva fecha y la opción de reembolso deja de estar disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cambiaron la fecha del concierto de Carlos Vives en Ibagué?

La reprogramación responde, según explicó la organización de Tour al Sol, a la emergencia nacional derivada del terremoto y los incendios forestales, que afectaron la logística y operatividad de eventos masivos. Ante la prioridad de la seguridad de asistentes y personal, se modificó el calendario en varias ciudades, incluida Ibagué, que ahora recibirá el concierto en abril de 2027.

¿Cómo puede solicitar reembolso quien compró boletas para el concierto de Carlos Vives en Ibagué?

Siguiendo la información de Páramo Presenta y Ticketmaster Colombia, quienes compraron boletas pueden tramitar el reembolso a través de los canales oficiales de la tiquetera dentro del plazo establecido. Si no lo hacen en ese periodo, se considera que aceptan la nueva fecha y no será posible pedir devolución más adelante.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.