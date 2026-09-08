Por: Noticiero 90 minutos

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La reconstrucción en el Valle del Cauca, tras el devastador terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, avanza con pasos sólidos y decididos. El municipio de Roldanillo se ha convertido en el principal escenario de una estrategia integral entre el Gobierno departamental y el Gobierno nacional, cuyo propósito es restituir el hogar y la esperanza a las familias que resultaron damnificadas por el fenómeno natural. Según lo informó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en este esfuerzo conjunto participa de forma activa Juan Manuel Muñoz, gerente del Fondo Milagro, quien fue designado por el Ejecutivo nacional para liderar todo el proceso de reconstrucción en la región.

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De acuerdo con la mandataria, Roldanillo funcionará como municipio piloto de este modelo de intervención, basado en la fórmula de autoconstrucción asistida, que incluye tanto la edificación de nuevas viviendas como la mejora de las estructuras ya existentes. Para la puesta en marcha de este plan, las familias recibirán materiales de construcción y, en coordinación con la Alcaldía, contarán con la presencia permanente de maestros de obra e ingenieros. Dichos profesionales acompañarán cada etapa del proceso, desde la planeación hasta la ejecución, con el fin de asegurar que las viviendas sean reconstruidas de manera adecuada y bajo los estándares técnicos requeridos.

La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la importancia de realizar estos trabajos de manera simultánea en todos los municipios afectados por el sismo. El objetivo es brindar una respuesta rápida y efectiva a las personas que perdieron todo y que hoy dependen del respaldo institucional para recuperar su estabilidad. A esta visión se sumó Juan Manuel Muñoz, quien, como gerente del Fondo Milagro, enfatizó el compromiso de todas las autoridades y de la comunidad para ejecutar la reconstrucción de forma acelerada y con absoluta transparencia. "No es esperar un mes, no es esperar dos meses, es desde hoy", puntualizó Muñoz, quien reiteró que la instrucción tanto del presidente como de la gobernadora es actuar con inmediatez.

Paralelamente a la reconstrucción de viviendas e infraestructura básica, el gobierno departamental promueve iniciativas destinadas a revitalizar la economía y el turismo, especialmente en ciudades como Roldanillo que sufrieron graves afectaciones durante el terremoto. Así, el Valle del Cauca emprende un ambicioso proceso de recuperación donde la consigna es el trabajo conjunto y la solidaridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la reconstrucción de viviendas en Roldanillo tras el terremoto?

Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, Roldanillo es el municipio piloto donde se implementa la autoconstrucción asistida, con apoyo de maestros de obra, ingenieros y entrega de materiales para que las familias afectadas por el terremoto reconstruyan o mejoren sus viviendas con acompañamiento técnico y bajo un esquema coordinado entre la Gobernación y la Alcaldía.

¿Qué es la autoconstrucción asistida y cómo se aplica en el Valle del Cauca?

La autoconstrucción asistida es una modalidad donde las personas damnificadas participan en la reconstrucción de sus casas recibiendo materiales y el acompañamiento de expertos, como maestros de obra e ingenieros, quienes orientan los trabajos para garantizar seguridad y calidad, tal como lo ha planteado el plan piloto en Roldanillo bajo la coordinación de autoridades departamentales y nacionales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.