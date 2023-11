RBD sorprendió a sus seguidores tras anunciar que Barbie, de Mattel, lanzó una nueva colección de muñecos inspirada en los cantantes de la agrupación mexicana que regresó a los escenarios luego de varios años fuera de estos.

Esta colaboración, que fue anunciada por los artistas en sus redes sociales oficiales, ha causado emoción entre sus seguidores, quienes podrán adquirir, por separado o en conjunto, los muñecos de Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí, Dulce María y Christopher Uckermann.

Según lo revelado por la gigante de los juguetes, cada personaje tendrá los atuendos usados en sus últimos concierto. Sin embargo, también podrán adquirirse con el icónico uniforme de la Elite Way School, en donde se desarrolla toda la serie Rebelde, lanzada en 2007 y la cual causó la asistencia multitudinaria a los conciertos de la agrupación durante un fin de semana entero en Medellín.

“Yo digo R… Tú dices ¡Barbie! La espera ha terminado. Ya puedes preordenar la colección especial del Tour 2023 RBD x Barbie”, anunció la banda en su cuenta de Instagram.

Colección de Barbie y Mattel basada en RBD: fecha de lanzamiento y precios

Los muñecos individuales tiene un precio de 549 pesos mexicanos, lo cual es equivalente a aproximadamente 127.883 pesos colombianos. Por otra parte, el set completo cuesta 2.499 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 592.621 pesos colombianos.

Los muñecos saldrán a la venta el 15 de junio de 2024 y por ahora están disponibles en preventa en la página de ventas de Mattel en México.

Esta colección, al estar inspirada en el tour que marcó el reencuentro de RBD, no incluye el muñeco de Poncho Herrera, quien decidió no hacer parte de la gira por estar en otros proyectos artísticos. “Voy a estar trabajando amigos. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto que va a ser muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”, dijo durante una entrevista en el programa Despierta América.

¿Concierto de RBD en Bogotá para 2024?

Entre el 3 y el 6 de noviembre se vivió en Medellín la apertura al Soy Rebelde Tour de la banda mexicana por Suramérica. Las cuatro fechas en la capital de Antioquia fueron todo un éxito, tanto así que Christopher Uckermann, uno de los integrantes de la banda, se expresó al respecto en uno de los ‘shows’, del cual las boletas terminaron encartando a muchos arrepentidos.

“Tenemos seguidores que han estado prácticamente en todo el tour, estamos muy agradecidos con todo ese apoyo. La gente de Medellín nos ha recibido muy bien, ha sido una cuestión muy emocional”, manifestó.

Al ser cuestionado por un eventual espectáculo en la capital del país, el artista contestó ilusionando a los fans bogotanos.

“Esto es una plática y negociación que tomó años, no creas que fue hace un año, porque algo tan grande toma mucho tiempo, licencias de por medio, hay muchas negociaciones, RBD no nos pertenece. RBD es una marca, pero nosotros somos el alma, fue platicarlo, lo logramos, tenemos todo 2023, y esperamos que podamos legar a otros países, incluso, ¿Por qué no Bogotá en 2024?, habría que platicarlo y ojalá se dé”, dijo a El Tiempo el cantante.

