Por: Noticiero 90 minutos

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Los programas de apoyo para adultos mayores, como Colombia Mayor y los Centros Vida, representan la columna vertebral de las acciones encabezadas por la Secretaría de Bienestar Social en Cali. Tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto, que provocó serios daños estructurales en la sede principal del Centro de Atención para Personas Mayores ubicada en el barrio El Bosque, las autoridades locales, según información del Noticiero 90 Minutos, implementaron una ruta de atención integral dirigida a quienes conforman la población de la tercera edad.

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Como parte de la respuesta institucional, se habilitaron canales de atención tanto virtuales como presenciales. Los ciudadanos mayores pueden comunicarse a través de la línea de WhatsApp 315 0548498 o enviar solicitudes al correo electrónico adulto.mayor@cali.gov.co. Estas alternativas buscan facilitar la orientación y el acompañamiento sin que las personas tengan que desplazarse largas distancias, una consideración fundamental dadas las afectaciones en la infraestructura física.

En consecuencia, se organizaron jornadas presenciales descentralizadas en diferentes puntos de la ciudad. El fin es continuar la prestación de servicios a pesar de que la sede principal permanece inhabilitada. Según la programación oficial, los martes se ofrece atención en el CALI 21, ubicado en la carrera 27 # 78A-04 del barrio Decepaz. Los miércoles, la atención se traslada a tres sedes: CALI 8 (carrera 13 # 39-00, barrio Las Américas), CALI 15 (Coliseo María Isabel Urrutia) y CALI 14 (carrera 27 # 78A-04, barrio Alfonso Bonilla Aragón), este último disponible también los jueves y viernes.

Además, los Centros Vida continúan funcionando con normalidad de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Aquí, alrededor de 1.300 adultos mayores reciben atención alimentaria, actividades recreativas y acompañamiento en salud, consolidando así la oferta estatal de respaldo a este grupo poblacional.

Vale la pena mencionar que el programa Colombia Mayor, el cual ha impactado positivamente a más de 3 millones de adultos mayores a nivel nacional, mantiene sus inscripciones cerradas temporalmente. Esta suspensión responde a directrices de Prosperidad Social y estará vigente hasta nuevo aviso, de acuerdo con la información entregada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrecen los Centros Vida para adultos mayores en Cali?

Los Centros Vida prestan atención integral a adultos mayores, poniendo a disposición servicios como alimentación, actividades lúdicas y recreativas, así como acompañamiento en salud, de lunes a viernes y en horario diurno. Estos centros operan como un punto clave de bienestar para cerca de 1.300 beneficiarios en Cali.

¿Por qué están cerradas las inscripciones al programa Colombia Mayor en Cali?

De acuerdo con directrices de Prosperidad Social, las inscripciones al programa Colombia Mayor se encuentran suspendidas de manera temporal en Cali y en todo el país, y permanecerán así hasta que las autoridades emitan un nuevo comunicado. Esta medida afecta a nuevos aspirantes, pero el programa continúa beneficiando a quienes ya hacían parte de él.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.