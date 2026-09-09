Además del temor por los temblores reportados en el territorio colombiano, el clima se ha convertido en un dolor de cabeza que llevó a un aviso por parte de las autoridades.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró alerta roja este 9 de septiembre ante el marcado incremento térmico asociado al fenómeno de El Niño.

La escasez prolongada de lluvias y la escasa cobertura nubosa mantuvieron la elevación progresiva de los termómetros durante las últimas jornadas en la geografía nacional.

Las mediciones oficiales sitúan en condición crítica a las regiones Caribe, Insular, Andina, Orinoquía y Amazonía, abarcando 14 departamentos expuestos a sufrir sofocantes golpes de calor.

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En el sector Caribe sobresale La Guajira por su vulnerabilidad extrema, junto a Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, mientras San Andrés y Providencia lideran el reporte insular.

La franja Andina registra riesgos elevados en áreas territoriales de Antioquia y Santander, concentrados en el Magdalena Medio, sumando a Arauca, Casanare, Vichada y Amazonas en el oriente colombiano.

Paralelamente, la entidad meteorológica decretó alarma naranja en el Pacífico y otros 15 departamentos propensos a provocar severo agotamiento físico e insolación en la población local.

Esta lista de prevención secundaria incluye a Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Vaupés.

El equipo del Ideam mantendrá el seguimiento detallado de las variables atmosféricas en todo el país y difundirá informes diarios mientras persistan las condiciones climáticas extremas en las zonas afectadas.

Las autoridades recomiendan aplicar medidas de hidratación permanente, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y seguir con atención los boletines preventivos emitidos durante esta contingencia ambiental.

Cabe recordar que los pronósticos sobre el fenómeno de El Niño van aproximadamente hasta febrero del próximo año, por lo que los colombianos deben estar muy atentos al incremento de temperaturas.

De hecho, hay regiones que se han visto afectadas por incendios que han dañado las tierras y hasta destruido propiedades, lo que también encendió las alarmas por parte de las autoridades a nivel nacional.

¿Cómo prevenir los golpes de calor en Colombia?

Prevenir un golpe de calor en Colombia exige adoptar hábitos de autocuidado inmediatos frente al aumento progresivo de las temperaturas atmosféricas en las diversas regiones del país.

La hidratación constante constituye la medida preventiva principal, recomendándose el consumo abundante de agua potable a lo largo del día sin esperar a sentir sed manifiesta.

Resulta indispensable evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, azucaradas o con alto contenido de cafeína, ya que estas sustancias aceleran la pérdida de líquidos corporales.

Durante las horas de mayor radiación solar, entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde, conviene limitar la realización de actividades físicas intensas en espacios abiertos.

Los ciudadanos deben vestir prendas de vestir holgadas, ligeras y elaboradas con telas de colores claros que faciliten la transpiración natural de la piel.

Asimismo, el uso de sombreros de ala ancha, gorras y gafas con protección ultravioleta reduce la exposición directa a los rayos solares en entornos urbanos y rurales.

Aplicar protector solar con un factor elevado sobre la piel expuesta ayuda a prevenir quemaduras cutáneas que alteran la regulación térmica adecuada del organismo.

Es fundamental mantener los hogares ventilados, utilizando cortinas para bloquear el ingreso directo del sol y permanecer en las zonas más frescas de la vivienda.

Nunca se debe dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados con las ventanas cerradas, incluso si la parada es por pocos minutos.

Si una persona presenta mareos, dolor de cabeza o piel enrojecida, requiere traslado inmediato a un lugar fresco y asistencia médica oportuna para estabilizar su temperatura.

La población vulnerable necesita supervisión frecuente durante jornadas calurosas extremas para prevenir complicaciones de salud o emergencias médicas graves por deshidratación severa.

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