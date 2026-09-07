Por: Portal Bogotá

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Cundinamarca enfrenta este año uno de los retos ambientales más graves de su historia reciente, con la atención de un total de 755 incendios forestales hasta la fecha, que han afectado cerca de 2.711 hectáreas en 75 municipios del departamento. De acuerdo con el reporte de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), solo en agosto se presentó una concentración del 80 % del área afectada, con 262 emergencias en apenas 31 días, distribuidas en 50 municipios. La principal causa de esta crítica situación se relaciona con condiciones de sequía y elevadas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, un evento climático que, aunque no implica ausencia total de lluvias, favorece eventos extremos de calor y escasez de agua.

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La situación se agrava con casos de desabastecimiento hídrico reportados en localidades como Tocaima, Apulo, Pulí, La Mesa, Anapoima, Viotá, Cáqueza, Bituima y San Juan de Rioseco. Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) se ha visto obligada a suministrar agua potable mediante carrotanques en estos municipios, donde las fuentes convencionales no cubren la demanda. Además, la Gobernación, en coordinación con equipos operativos locales, mantiene acciones permanentes de prevención, preparación y respuesta, frente al pronóstico de que las condiciones adversas se mantendrán en septiembre, según proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El instituto advierte, incluso, la posibilidad de que este fenómeno alcance una intensidad "muy fuerte" en el último trimestre de 2026, extendiéndose hasta 2027.

Como parte de las medidas adoptadas, la Gobernación expidió el 25 de agosto la Circular No. 012, que prohibió y suspendió las quemas abiertas controladas en las zonas rurales de los 116 municipios, tanto para fines agrícolas como mineros. El gobernador Jorge Emilio Rey, de acuerdo con el informe, resaltó que una proporción considerable de las emergencias tiene origen antrópico, es decir, producto de la acción humana. Por ello, la UAEGRD recordó la responsabilidad de las administraciones municipales de mantener convenios activos con los cuerpos de bomberos, conforme a la Ley 1575 de 2012, para garantizar capacidad de reacción efectiva ante incendios y otras emergencias.

Finalmente, la UAEGRD acompaña técnicamente a los 15 municipios que aún no han culminado la implementación de planes de contingencia enfocados en el fenómeno de El Niño. En total, 101 municipios ya cuentan con instrumentos para la prevención y respuesta ante el riesgo climático, hecho fundamental para enfrentar las emergencias previstas para los próximos meses.

¿Cuántos incendios forestales se han registrado en Cundinamarca durante 2026 y cuál ha sido su impacto?

Durante 2026 se han reportado 755 incendios forestales en Cundinamarca, afectando aproximadamente 2.711 hectáreas de vegetación en 75 municipios del departamento, según la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD). Agosto representó el mes más crítico, concentrando cerca del 80 % del área perjudicada del año.

¿Por qué la Gobernación de Cundinamarca suspendió las quemas abiertas y qué implica esta medida?

La Gobernación suspendió las quemas abiertas en los 116 municipios mediante la Circular No. 012 del 25 de agosto, como respuesta al alto riesgo de incendios forestales debido a la sequía y altas temperaturas vinculadas al fenómeno de El Niño. Esta medida implica la prohibición de quemas controladas en áreas rurales por motivos agrícolas y mineros, y prevé sanciones para quienes incumplan la norma, buscando reducir el riesgo de que nuevas emergencias ocurran por acción humana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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