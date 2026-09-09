Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Alcaldía de Ibagué denunció recientemente el hurto de materiales y el daño a varias infraestructuras que forman parte de la obra de la vía El Salado. Según explicó Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura municipal, este hecho viene siendo investigado por las autoridades, quienes ya cuentan con pruebas obtenidas tanto de testimonios de personas de la comunidad como de grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial, las personas responsables del robo habrían sustraído principalmente tubería y acero, insumos fundamentales para el avance del proyecto vial. Esta identificación fue posible gracias a la cooperación entre los ciudadanos y el sistema de vigilancia, lo que permitió a las autoridades esclarecer parcialmente lo ocurrido y tener pistas claras de los posibles implicados.

Además del robo de materiales, Saavedra reportó daños intencionales en algunas de las placas de concreto que forman parte de la obra. El funcionario sugirió que estos actos vandálicos podrían estar vinculados con los cuestionamientos y denuncias surgidas alrededor de la ejecución del proyecto. Manifestó su preocupación ante la reiteración de este tipo de situaciones, enfatizando que no pueden convertirse en un hecho normal para la ciudad. "Se están robando los elementos o nos dañan las obras que son para el servicio de toda la ciudadanía", recalcó el secretario, en un llamado a la reflexión y a la solidaridad entre habitantes.

En cuanto a la responsabilidad de definir sanciones para los señalados, el secretario aclaró que será competencia de las autoridades pertinentes, quienes están adelantando los análisis respectivos conforme a las pruebas recabadas. Por su parte, la Alcaldía de Ibagué reiteró que la obra en la vía El Salado sigue activa, con varios frentes de trabajo abiertos para continuar la ejecución y así beneficiar al conjunto de la ciudadanía. Además, hizo un llamado urgente para que la comunidad ayude a proteger tanto los materiales como las estructuras de este proyecto vial, subrayando la importancia de colaborar en la conservación de infraestructuras diseñadas para el mejoramiento de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué materiales fueron hurtados en la obra de la vía El Salado en Ibagué?

Según el secretario de Infraestructura de Ibagué, Marco Matheus Saavedra, los elementos hurtados en la obra de la vía El Salado incluyen principalmente tubería y acero, materiales esenciales para la construcción y avance del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la investigación de las autoridades y la revisión de cámaras de videovigilancia y testimonios de la comunidad.

¿Qué medidas tomará la Alcaldía de Ibagué tras el hurto y los daños en la vía El Salado?

La Alcaldía de Ibagué informó que serán las autoridades competentes quienes determinen las sanciones y medidas oportunas para los responsables identificados del hurto y los daños. Entretanto, el proyecto continúa y la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía para proteger los materiales y las estructuras de la obra en beneficio de todos los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.