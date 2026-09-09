Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento ataque con arma de fuego sacudió la noche de la zona rural de Rovira, en el departamento del Tolima, dejando una víctima fatal y otra persona en estado crítico. De acuerdo con los primeros reportes recopilados, el incidente se presentó aproximadamente a las 8:30 p.m. en una finca de la vereda Pastales, donde un hombre y una mujer fueron sorprendidos por un agresor que abrió fuego contra ellos. Este suceso, que estremeció a la comunidad local, es ahora el eje de una investigación en curso a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía.

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Al llegar las autoridades al lugar, confirmaron la identidad de la víctima fatal: Albeiro Marroquín, quien recibió varios impactos de bala y perdió la vida de forma inmediata en el lugar de los hechos, según la información manejada por los agentes policiales. Junto a él, una mujer fue hallada con heridas graves. Debido a la crítica condición en la que se encontraba, fue trasladada de urgencia hasta un centro asistencial en Ibagué, capital del departamento, donde actualmente permanece sometida a cuidados médicos intensivos. Hasta el momento, no ha sido revelada al público la identidad de la mujer ni se han comunicado actualizaciones oficiales sobre su evolución.

Las circunstancias exactas que rodean este violento episodio aún son desconocidas. De acuerdo con la SIJÍN, los móviles y responsables del ataque continúan en investigación. Este hermetismo en el proceso corresponde a la etapa de verificación y recopilación de pruebas, que podría tomar tiempo mientras se profundiza en la recolección de testimonios y análisis técnicos. Como medida de apoyo a la investigación y en busca de avanzar en el esclarecimiento del caso, la Policía ha hecho un llamado a la ciudadanía. Quienes posean información relacionada con los hechos pueden comunicarse de manera anónima mediante la línea 123, donde se ha garantizado absoluta reserva a quienes colaboren.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué investigaciones lidera la SIJÍN por el ataque en Rovira, Tolima?

La Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía asumió el liderazgo en los actos urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en la vereda Pastales. Hasta ahora, las autoridades examinan las evidencias recogidas en el lugar, buscan testimonios y trabajan para identificar el móvil y a los presuntos responsables, aunque hasta el momento no se han divulgado hipótesis oficiales.

¿Cómo denunciar información sobre el ataque con arma de fuego en Rovira?

Las personas que posean detalles relevantes sobre lo sucedido pueden aportar información comunicándose con la línea 123 de la Policía Nacional. Según lo comunicado oficialmente, se garantizará absoluta reserva para quienes colaboren con las autoridades, lo que fomenta la participación ciudadana en el esclarecimiento de casos criminales como el ocurrido en Rovira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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