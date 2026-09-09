Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juan Sebastián Fonseca Roa asumió recientemente la gerencia de Ibagué Limpia y Ambiental, de acuerdo con la información revelada el 8 de septiembre de 2026 en Ibagué. Fonseca Roa es abogado egresado de la Universidad de Ibagué y cuenta con una especialización en Gobierno y Gestión Pública Territorial obtenida en la Pontificia Universidad Javeriana. De acuerdo con su historial académico, actualmente está realizando dos especializaciones adicionales, una en Contratación Estatal y otra en Marketing Político. Estas áreas de estudio complementan su trayectoria en gestión pública y fortalecen su perfil para el liderazgo institucional.

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A lo largo de casi una década en el sector público, Fonseca Roa ha centrado su carrera profesional en entidades de la capital del Tolima. Su puesto más reciente fue como jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía de Ibagué. Desde ese cargo, coordinó y supervisó todos los procesos contractuales del municipio, así como el acompañamiento a distintas dependencias en las etapas iniciales de los proyectos, la selección de los contratistas, el control de garantías y la vigilancia institucional de las ejecuciones.

Además de esta experiencia, su hoja de vida incluye otras posiciones clave en el sector público de Ibagué. Fue gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), dirigido al fomento de la actividad física y deportiva en la ciudad. También ocupó el cargo de director de Cobertura Educativa en la Secretaría de Educación Municipal y lideró la Oficina Jurídica del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), lo que le dio un conocimiento detallado sobre la administración municipal y el funcionamiento de los sistemas de movilidad local.

En sus primeras declaraciones oficiales, Fonseca Roa expresó su agradecimiento a la alcaldesa Johana Aranda, a la empresa Interaseo y a la Junta Directiva de Ibagué Limpia y Ambiental por confiar en su capacidad y experiencia. Señaló que se compromete a aportar todo su esfuerzo, dedicación y conocimientos para seguir fortaleciendo la empresa, beneficiar a la comunidad y aportar a la supervisión de los servicios públicos de aseo, a la promoción de la cultura ciudadana y a la recuperación de los espacios en la ciudad, de acuerdo con lo reportado.

¿Quién es Juan Sebastián Fonseca Roa, nuevo gerente de Ibagué Limpia y Ambiental?

Juan Sebastián Fonseca Roa es un abogado graduado de la Universidad de Ibagué, con especialización en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado cerca de 10 años en diferentes entidades públicas de Ibagué, desempeñando cargos como jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía, gerente del IMDRI, director de Cobertura Educativa y jefe jurídico del SETP, lo que le ha dado experiencia en gestión y administración municipal.

¿Cuáles serán los desafíos de Juan Sebastián Fonseca Roa al frente de Ibagué Limpia y Ambiental?

De acuerdo con la información conocida, entre los principales retos que deberá abordar Fonseca Roa están la continuidad y supervisión del servicio público de aseo, el desarrollo de estrategias de cultura ciudadana, y el proceso de recuperación de espacios públicos en Ibagué, tareas clave para mantener y mejorar el bienestar de la comunidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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