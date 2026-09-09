Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, se prepara para vivir una jornada especial enfocada en la solidaridad y el fortalecimiento comunitario exactamente un mes después del devastador terremoto que marcó un antes y un después en la historia local. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, la iniciativa surge como una respuesta de la ciudadanía y varias instituciones de la región para conmemorar este suceso, procesar el dolor compartido y, sobre todo, reconstruir colectivamente la esperanza en el porvenir de la ciudad.

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En ese sentido, se ha organizado la denominada “Caminata-Velatón por la vida”, un evento convocado con el objetivo de invitar a residentes de distintos barrios y sectores para que, en unión, renueven su compromiso con la reconstrucción emocional y social tras la emergencia. Esta actividad conmemorativa está prevista para el jueves 10 de septiembre, a partir de las 6:00 p.m., horario pensado para propiciar un ambiente de recogimiento en el que la memoria y la proyección hacia el futuro se entrelacen.

El punto inicial del recorrido será la Carrera 66 con Calle 9ª, lugar desde el que los asistentes se movilizarán juntos hasta llegar al parque exterior del centro comercial Palmetto Plaza, destino final del evento. La caminata simboliza el trayecto recorrido por la comunidad caleña en su proceso de adaptación y recuperación tras el desastre, así como el deseo de seguir avanzando juntos hacia la reconstrucción integral de la ciudad.

Para el éxito de la Caminata-Velatón, la convocatoria y articulación cuenta con el apoyo de instituciones clave del sector público, privado y social. Entre los principales organizadores se encuentran la Alcaldía de Santiago de Cali, la cadena radial y televisiva RCN, el Banco de Alimentos Cali y el centro comercial Palmetto Plaza. Su participación evidencia la relevancia de la colaboración intersectorial para robustecer el tejido social y ofrecer respaldo a toda la ciudadanía en momentos de crisis.

Esta invitación a participar en la Caminata-Velatón por la vida busca además reconocer y honrar las experiencias y retos recorridos por la capital vallecaucana, y se inscribe en el marco de acciones conmemorativas pensadas para continuar sanando de forma colectiva y mirar hacia adelante con determinación y esperanza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la Caminata-Velatón por la vida en Cali tras el terremoto?

La Caminata-Velatón por la vida busca congregar a la ciudadanía caleña para sanar heridas emocionales y reafirmar el compromiso social y la esperanza en la reconstrucción, conmemorando el mes transcurrido desde el terremoto y consolidando la memoria colectiva del suceso, según Noticiero 90 Minutos.

¿Quiénes organizan la Caminata-Velatón por la vida y cuál es su importancia?

La Caminata-Velatón es resultado del trabajo conjunto entre la Alcaldía de Santiago de Cali, RCN, el Banco de Alimentos Cali y Palmetto Plaza. Su organización evidencia la importancia de sumar esfuerzos entre entidades públicas, privadas y sociales para acompañar y fortalecer a la población en situaciones de emergencia, según la información publicada en Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.