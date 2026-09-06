Por: El Espectador

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El pasado domingo 6 de septiembre falleció a los 88 años el pastor Darío Silva-Silva. Así lo confirmó la iglesia Casa Sobre la Roca, comunidad cristiana que él fundó en Bogotá en 1987, junto con su esposa Esther Lucía Ángel. A través de un comunicado, la iglesia expresó su dolor y resaltó el legado del pastor, quien "dedicó su vida al servicio de Dios, a la enseñanza de la Palabra y al acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y en diferentes lugares del mundo". Sin embargo, hasta la fecha, las causas del fallecimiento no han sido divulgadas, según el reporte de la propia iglesia.

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La vida de Silva-Silva estuvo profundamente vinculada tanto a la cultura como al periodismo y la religión. Nació el 27 de junio de 1938 en el departamento del Huila, donde, desde joven, se integró a la actividad cultural de la región. En 1958, fue uno de los cofundadores de "Los Papelípolas", el primer grupo cultural del Huila, que llegó a tener una relevancia destacada entre artistas y escritores locales e influyó en la vida literaria y artística del departamento.

En la esfera periodística, la carrera de Silva-Silva se extendió durante tres décadas. Un hito de su trayectoria fue la dirección y presentación del noticiero NotiColor, entre 1979 y 1983, el cual se emitía en la cadena 1 de Inravisión; la emisión dejó de transmitirse durante la presidencia de Belisario Betancur, cuando no fue renovada su licencia. Más adelante, Silva-Silva trabajó en medios reconocidos como RCN. Allí, cubrió eventos cruciales de la historia nacional, incluyendo la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero en 1985 para RCN, tal como quedó registrado en los archivos del medio.

En 1987, junto a Francisco Tulande, recibió el Premio Simón Bolívar por la investigación radial "La otra Colombia en Nueva York", emitida por RCN Radio. Su formación en el ámbito religioso y académico incluyó una licenciatura en teología y ciencias religiosas, lo que lo llevó a publicar varias obras, entre ellas el libro autobiográfico El hombre que escapó del infierno, además de títulos como El reto de Dios: Claves para una Iglesia Integral, Las llaves del poder y El Dios de la historia.

La importancia de su figura fue reconocida tras su muerte por diversas personalidades, entre ellas el presidente Abelardo de la Espriella, quien, a través de X (antes Twitter), lamentó su partida destacándolo como "un hombre de fe, líder espiritual y referente moral", que "dedicó su vida a servir a Dios, a orientar a miles de colombianos y a sembrar esperanza en nuestra patria".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Darío Silva-Silva y cuál fue su aporte a la cultura y religión en Colombia?

Darío Silva-Silva fue un pastor, periodista y escritor nacido en el Huila, recordado por su influencia en la cultura, el periodismo y la religión en Colombia. Cofundó la iglesia Casa Sobre la Roca en 1987 y, previamente, el grupo cultural "Los Papelípolas". Además, se destacó por su trabajo en medios como NotiColor y RCN, y recibió el Premio Simón Bolívar en 1987, contribuyendo a la vida religiosa, cultural y periodística del país.

¿En qué consiste el grupo cultural "Los Papelípolas" mencionado por Casa Sobre la Roca?

"Los Papelípolas" fue el primer grupo cultural del Huila, fundado en 1958, integrado por artistas y escritores. Jugó un papel importante en el desarrollo de la cultura y la literatura de ese departamento, impulsando actividades creativas y formando parte vital de la historia artística regional, según Casa Sobre la Roca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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