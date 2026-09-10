Un temblor de magnitud 3,1 fue registrado durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en el municipio de Sipí, Chocó, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento ocurrió a la 1:17 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 40 kilómetros, de acuerdo con la información publicada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

Según el reporte, corresponde al boletín oficial del evento sísmico, el epicentro fue exactamente a 7 kilómetros de Sipí. Hasta el momento, los datos disponibles corresponden a las características técnicas del sismo.

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El Servicio Geológico Colombiano invita a quienes hayan percibido el movimiento a utilizar su plataforma Sismo Sentido, donde pueden registrar información sobre la percepción del evento.

Estos reportes permiten conocer en qué lugares fue percibido el sismo y complementan los datos obtenidos mediante los instrumentos de monitoreo sísmico.

La información sobre el evento puede actualizarse a medida que avance el seguimiento. Por ello, el SGC recomienda consultar sus canales oficiales para conocer cualquier modificación en la magnitud, profundidad o ubicación reportada.

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