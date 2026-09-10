El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este jueves 10 de septiembre de 2026 un temblor en Los Santos, Santander, uno de los municipios con mayor actividad sísmica del país.

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El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 2,3 y ocurrió a las 5:38 de la mañana, hora local. Según el reporte, el sismo tuvo una profundidad de 126 kilómetros, por lo que fue clasificado como un evento profundo.

El epicentro se ubicó en las coordenadas 6,85° de latitud y -73,13° de longitud. El municipio de Los Santos fue el más cercano al punto del evento, a una distancia aproximada de 11 kilómetros.

También se encontraban cerca Jordán, a 14 kilómetros, y Zapatoca, a 16 kilómetros.

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El reporte fue generado de manera automática a partir de los registros de ocho estaciones de monitoreo. Hasta el momento, la información disponible corresponde a los datos técnicos del evento y no señala afectaciones, daños materiales o personas lesionadas.

Los Santos y sus alrededores son una de las zonas con mayor frecuencia de movimientos sísmicos en Colombia, por lo que este tipo de eventos son habituales en la región.

El SGC mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica para determinar las características de cada movimiento y actualizar la información cuando sea necesario.

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