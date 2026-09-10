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El 10 de agosto de 2026, Colombia fue sacudida por uno de los terremotos más intensos de su historia reciente. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud del sismo fue de 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Este movimiento telúrico se sintió en gran parte del territorio nacional y, por su extensión y severidad, pasó a ser el sismo de mayor magnitud registrado en el siglo XXI en Colombia.

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Las consecuencias, especialmente en el Valle del Cauca, se han prolongado más allá de la emergencia inicial. Con corte al 24 de agosto, el consolidado departamental confirmó 220 personas fallecidas y 3.043 lesionadas. De las víctimas mortales, 67 corresponden a diferentes municipios del departamento y 153 a Santiago de Cali, según cifras oficiales recopiladas desde la emergencia.

La magnitud del desastre se evidencia en los daños materiales: se reportaron 54.370 viviendas averiadas y otras 13.323 destruidas. Además, 471 edificaciones se desplomaron o sufrieron algún tipo de afectación. Los daños abarcaron también 144 vías e infraestructuras estratégicas, lo que ha representado un obstáculo adicional para recuperar la movilidad y el desarrollo normal de los municipios perjudicados.

La emergencia también impactó aspectos fundamentales para la vida comunitaria. Según el reporte departamental, hay 110 centros de salud afectados, junto a 913 centros educativos y 395 centros comunitarios que resultaron dañados. Para atender a quienes lo perdieron todo, se habilitaron 109 albergues temporales, con una ocupación de 934 personas, reflejando la magnitud del desplazamiento interno a raíz del sismo. El Servicio Geológico Colombiano ha advertido que podrían presentarse réplicas durante días o incluso meses posteriores al evento principal, lo cual mantiene la incertidumbre en la región.

En medio de este panorama, Roldanillo fue seleccionado como municipio piloto en el proceso de reconstrucción de viviendas debido a los graves daños locales. Fue allí donde la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció el trabajo conjunto con Juan Manuel Muñoz, gerente del Fondo Milagro, designado por el Gobierno nacional. Este fondo es el encargado de liderar la reconstrucción bajo una estrategia que busca no solo suplir necesidades inmediatas, sino también garantizar la recuperación sostenible de las familias damnificadas y de la infraestructura crítica. De esta forma, lo que empezó como una respuesta de emergencia se transforma en un esfuerzo continuo por reconstruir hogares y restablecer la vida en el Valle del Cauca.

¿Cuántas personas y viviendas resultaron afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca?

Según el consolidado publicado con corte al 24 de agosto, el terremoto dejó 220 personas fallecidas y 3.043 heridas en el Valle del Cauca. Además, se reportaron 54.370 viviendas averiadas, 13.323 destruidas y la afectación o colapso de 471 edificaciones, lo que evidencia la magnitud del impacto en la región.

¿Qué entidades lideran la reconstrucción tras el sismo en el Valle del Cauca?

La reconstrucción en el Valle del Cauca está liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, en alianza con Juan Manuel Muñoz, gerente del Fondo Milagro, designado por el Gobierno nacional. Este fondo es el encargado de articular los esfuerzos para devolver la vivienda e infraestructura a los damnificados, iniciando el proceso en el municipio de Roldanillo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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