Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes 8 de septiembre se llevó a cabo en Cali un encuentro que reunió a varias de las instituciones de educación superior más importantes de la región: la Universidad Autónoma de Occidente, la Icesi, la Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad San Buenaventura. A la convocatoria también asistieron representantes de la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Libre, con el fin de articular esfuerzos desde la academia para enfrentar los desafíos que dejó el reciente terremoto en el Valle del Cauca.

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La reunión tuvo como objetivo principal consolidar la cooperación académica, sumando capacidades, conocimientos y experiencias con miras a apoyar la recuperación integral del departamento. Según Juan Manuel Muñoz, gerente general de reconstrucción del Valle del Cauca, “la academia es fundamental y en esta gran reunión donde están grandes universidades de Cali, del Valle del Cauca, juntos reconstruiremos nuestra ciudad. Hay muchas aristas, hay muchos temas, hay muchas cosas y la academia forma un papel importantísimo en esta reconstrucción”.

El trabajo conjunto se organizará en torno a cuatro ejes estratégicos: bienestar humano, recuperación económica, infraestructura y educación. Cada uno de estos frentes busca formular propuestas que atiendan los retos inmediatos y a futuro, en el marco de la iniciativa denominada 'Valle milagro'. Esta iniciativa pretende ser la base para desarrollar estrategias que faciliten la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido social, educativo y productivo del Valle del Cauca.

Durante el evento, Diego Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, subrayó el papel de la tecnología y las nuevas formas de enseñanza: “Yo particularmente hice énfasis en nuestras capacidades digitales. Nosotros tenemos la capacidad de poder apoyar la educación del Valle del Cauca a través de los procesos de formación híbrida y de formación virtual”. Esta visión destaca cómo la virtualidad y la formación a distancia pueden potenciar la cobertura educativa, sobre todo en tiempos de crisis o cuando existen limitaciones para la presencialidad.

La participación coordinada de las universidades deja ver el compromiso de la academia frente a emergencias sociales y naturales, y subraya la importancia de la integración interinstitucional para buscar soluciones sostenibles y de largo plazo para los habitantes del departamento. La expectativa es que estos espacios de diálogo afecten positivamente la reconstrucción y la transformación del Valle del Cauca.

¿En qué consiste la iniciativa 'Valle milagro' y qué universidades participan?

La iniciativa 'Valle milagro' es un esfuerzo colaborativo entre varias universidades del Valle del Cauca como la Universidad Autónoma de Occidente, Icesi, Javeriana, Universidad del Valle, Universidad San Buenaventura, Universidad Santiago de Cali y Universidad Libre, con el objetivo de sumar capacidades para la recuperación del departamento tras el terremoto, trabajando en bienestar humano, recuperación económica, infraestructura y educación.

¿Cómo puede la formación híbrida y virtual apoyar la educación en el Valle del Cauca?

De acuerdo con Diego Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Occidente, las capacidades digitales de las instituciones permiten apoyar la educación mediante procesos de formación híbrida y virtual, lo que facilita la continuidad y expansión de la enseñanza, sobre todo después de situaciones de emergencia como el reciente terremoto en el Valle del Cauca.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.