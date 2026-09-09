La pelea familiar que terminó en los tribunales tuvo un desenlace inesperado: Juan David Bermúdez Vergara perdió su curul como concejal de Villa de Leyva después de que su propio padre impulsara el proceso que terminó en el Consejo de Estado.

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“Les pido perdón a los villaleyvanos por haberles solicitado que votaran por mi hijo, y lo que les pido a los magistrados es que le anulen la elección, porque no es un ejemplo para la sociedad, sino un sinvergüenza que no se merece la dignidad de ser concejal”, dijo Carlos Bermúdez.

El padre, representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo, sostuvo que esa condición generaba una inhabilidad para su hijo por la relación de la entidad con la prestación del servicio público de acueducto. Aunque el Tribunal Administrativo de Boyacá había fallado inicialmente a favor del concejal, su padre apeló y consiguió que el Consejo de Estado cambiara la decisión.

El enfrentamiento entre ambos viene desde 2023 y estaría relacionado con una empresa familiar, una finca y un negocio de alimentos para animales. El conflicto quedó expuesto en un video en el que aparecen padre e hijo en una fuerte discusión. “Péguemelo”, reta Juan David, mientras Carlos le responde: “Eso es de lo que tengo ganas… se larga de aquí, mi casa no se la voy a dejar a usted, sépalo. Siga jodiendo… se va de aquí, usted no me va a robar…”.

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El Consejo de Estado pidió frenar las agresiones entre los dos. Juan David, por su parte, reconoció que existían graves problemas familiares y afirmó que su padre había estado a punto de matarlo con una escopeta, aunque el disparo no salió.

Tras conocer el fallo, el concejal dijo: “Los fallos hay que acatarlos y a los jueces hay que respetarlos”. También anunció que pedirá una aclaración de la sentencia y confirmó que Alfonso Latorre ocupará su curul.

“Lo que le puedo decir es que me duele mucho que haya sido mi propio padre el que se haya dado a la tarea de sacarme del Concejo, confundiendo un tema personal y en medio de una actitud mezquina con un trabajo que se venía haciendo con rigor por mi pueblo”, comentó el concejal.

Además se refirió a la difícil relación familiar: “Tras la separación de mis padres, mi madre se fue a Cali y yo me quedé en Villa de Leyva. La que me crio fue mi abuelita Elvira, la mamá de mi papá, y fue la que me inculcó los valores y que incluso nos creó una empresa para nosotros como sus nietos; y, cuando yo cumplí la mayoría de edad, me pusieron al frente de la empresa y ahí comenzaron los problemas con mi papá”.

Finalmente, Bermúdez aseguró que el fallo representa el golpe más duro que ha recibido de su padre: “Es un golpe en el alma, que duele mucho por venir de quien viene”.

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