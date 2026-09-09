Hace un mes, Colombia volvió a sentir con fuerza que los terremotos no son un riesgo lejano. El 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 sacudió buena parte del país y dejó afectaciones en varios departamentos.

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Mientras avanza la atención de la emergencia, comienza otra etapa, quizás más larga: la reconstrucción. Y en ese proceso aparece una experiencia que Colombia ya vivió hace 27 años, cuando el terremoto de 1999 devastó Armenia y golpeó a varios municipios del Eje Cafetero.

Aquella tragedia dejó más de 1.200 personas fallecidas y obligó a diseñar uno de los procesos de reconstrucción más importantes del país. Allí apareció el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec).

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El documental de Pulzo realizado por los 25 años del terremoto de Armenia recogió los testimonios de personas que vivieron aquella tragedia y de quienes participaron en la recuperación de la ciudad.

Una de las principales lecciones fue la importancia de actuar rápido. El Forec permitió coordinar recursos y ejecutar buena parte de las obras a través de organizaciones no gubernamentales. Según los testimonios recogidos, Armenia logró levantarse físicamente en cerca de dos años o dos años y medio.

Pero la experiencia también dejó una advertencia: reconstruir edificios no significa necesariamente reconstruir una sociedad.

Armenia cambió urbanísticamente y encontró nuevas oportunidades, especialmente alrededor del turismo y el Paisaje Cultural Cafetero. Sin embargo, quedaron problemas relacionados con el empleo, los ingresos y diferentes dificultades sociales.

Esa podría ser una de las mayores enseñanzas para 2026. La reconstrucción no debería medirse únicamente por las viviendas entregadas o las estructuras reparadas. También tendría que considerar la recuperación de los negocios, los empleos y los ingresos de las familias afectadas.

Hay, además, otra diferencia importante. 1999 y 2026 no son el mismo escenario. Han pasado 27 años, cambiaron las normas de construcción, la tecnología, las ciudades y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Por eso, la solución no necesariamente es repetir el Forec. La lección puede estar en aprender de lo que funcionó, corregir lo que falló y evitar que la reconstrucción se limite a levantar paredes.

Un mes después del terremoto, Colombia tiene por delante una tarea que podría durar años.

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La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.