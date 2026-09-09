Por: El Espectador

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En un momento crucial para el país, el presidente Abelardo de la Espriella encabeza a esta hora una importante reunión con sus ministros y altos funcionarios en la Casa de Nariño, enfocándose especialmente en la reconstrucción posterior al fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Esta cita adquiere una relevancia especial porque es la primera vez que el mandatario convoca a todo su gabinete en el palacio presidencial, pues encuentros anteriores se habían realizado en el Palacio de San Carlos. La relevancia de este encuentro se enmarca en la proximidad del primer mes desde el sismo de 7,4 grados, cuyo epicentro fue San José del Palmar, según reportaron las fuentes oficiales consultadas por El Espectador.

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Durante esta semana, las acciones se han intensificado por parte del alto Gobierno. El vicepresidente José Manuel Restrepo estuvo en la región de Caldas supervisando los avances concretos en los planes de reconstrucción. Además, el lunes anterior, el presidente de la Espriella visitó el departamento del Chocó junto a un grupo de empresarios, donde presentó trece acuerdos que buscan impulsar el desarrollo sostenible de esa zona históricamente marginada. Allí, el jefe de Estado enfatizó su intención de no limitarse a la atención inmediata de la emergencia, sino de estructurar respuestas de largo plazo que eviten nuevas crisis. En sus palabras textuales, “No quiero que el Estado venga al Chocó únicamente a atender una emergencia y que después se marche dejando intactas las condiciones”, dejando claro su compromiso con una transformación estructural y anunciando la implementación de un “Plan Marshall” para reactivar la economía local, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

Entre las novedades dadas a conocer esta semana, destaca la designación de José Leonidas Tobón como gerente especial para el Chocó, quien se encargará de respaldar la labor del Fondo Milagro, dirigido por Jaime Uribe, y financiado exclusivamente con recursos privados y extranjeros. En la reunión de hoy también participan funcionarios clave como David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y Viviane Morales, aún ministra de Educación, aunque se prevé la llegada de Ilva Myriam Hoyos para ocupar ese ministerio. Cabe mencionar que la última reunión de ministros dirigida por el presidente de la Espriella fue el 30 de agosto en la sede presidencial de Barranquilla, desde donde instruyó a su equipo en la lucha contra las prácticas corruptas en la contratación pública y la necesidad de revisar cuidadosamente todas las instancias del Estado.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno de De la Espriella para la reconstrucción del Chocó tras el terremoto?

El Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella está impulsando varias acciones, como la implementación de acuerdos con empresarios, la puesta en marcha de un “Plan Marshall” para la recuperación económica, y la designación de un gerente especial para el Chocó, quien manejará recursos exclusivamente privados y extranjeros a través del Fondo Milagro. Además, se prioriza la supervisión directa en terreno y la articulación entre ministerios para garantizar resultados efectivos, según información de El Espectador.

¿Qué es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y cuál es su función en este proceso?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es la entidad gubernamental encargada de coordinar la atención y prevención de emergencias y desastres en el país. En este contexto, su director David Tamayo participa en las reuniones estratégicas para supervisar y dirigir el proceso de reconstrucción y manejo integral de la crisis derivada del terremoto, según confirmó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.