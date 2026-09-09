Molano, como se hace llamar esta mujer en redes sociales, se hizo viral gracias a un video que publicó hace pocas horas y que ha provocado muchos comentarios, especialmente en Chocó.

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En su video, la creadora mostró lo que ella considera son algunas de las muchas mujeres bellas que hay en la capital del departamento, que ha estado en el ojo del país en las últimas semanas.

Molano mostró en su video varias mujeres que no son famosas a nivel nacional e, incluso, no lo son a nivel local. Algunas sí hacen contenidos para redes sociales, mientras que otras no.

En el listado que ella hizo se ve la gran diversidad física y belleza que hay en la población afro de Colombia y que muchas veces se desconoce en el resto del país.

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Este es el video que se ha hecho viral en las últimas horas:

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Estos son los perfiles y fotografías de algunas de las mujeres que comentó esta creadora de contenido:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @dianamarr_

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johana Maturana (@emilyjhoanan)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maira Carolina Garrido Robledo (@garrido_maira)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiorella Karolain Londoño Justo (@fiorellaklj)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @mafecolorado17

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