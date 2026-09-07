Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella completó su primer mes de mandato y eligió el departamento del Chocó como escenario de un acto significativo para su gestión. Este territorio, gravemente impactado por el terremoto del 10 de agosto, recibió la visita del mandatario colombiano junto a una delegación de influyentes empresarios nacionales, quienes respaldaron el lanzamiento de un ambicioso plan de reconstrucción y desarrollo. Nombres destacados como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés acompañaron al presidente y a varios ministros en la capital departamental, Quibdó, donde la agenda se centró en inversiones y proyectos integrales orientados a promover el progreso del Chocó, según reportó El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

De la Espriella, acompañado en la reunión por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, recalcó la diferencia entre promover acciones aisladas y ejecutar una estrategia global en la región. Inspirado en el histórico ‘Plan Marshall’ de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, explicó que el enfoque es atacar de forma simultánea los múltiples obstáculos que han limitado el desarrollo local durante décadas.

Entre los 14 anuncios principales estuvo la financiación del malecón gastronómico de Quibdó gracias, según el presidente, a la solidaridad empresarial. El segundo anuncio, de acuerdo con la gestión de Innpulsa, planteó la entrega de cinco mil millones de pesos en capital semilla para emprendedores afectados por el sismo. Un tercer compromiso fue la revisión del proyecto de canal interoceánico para conectar el Pacífico y el Caribe, convirtiendo a Chocó en un nuevo eje de comercio internacional —una iniciativa de gran magnitud que había sido mencionada antes en otras administraciones.

Destacó también una inversión de un billón de pesos para infraestructura vial y aeroportuaria, financiada conjuntamente entre empresarios y el mecanismo estatal 'Obras por Impuestos', según explicó la ministra de Transporte, Elsa Noguera. Otros anuncios fueron el impulso a la energía solar, la creación de un régimen especial para inversores, el nombramiento de José Leónidas Tobón como gerente de la región y el fortalecimiento del turismo en municipios costeros como Nuquí y Bahía Solano. El plan también incluye 100 becas patrocinadas por Nutresa y Nu, la bancarización amplia de la población y la compra directa de producción campesina, incluyendo el producto tradicional viche.

Las propuestas y promesas de De la Espriella evidencian una intención de articular esfuerzos públicos y privados para impulsar la transformación social y económica del Chocó, una región históricamente relegada en las agendas nacionales.

¿Cuáles son los principales anuncios del gobierno de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó?

De acuerdo con El Espectador, el presidente De la Espriella presentó 14 anuncios, entre los que destacan la financiación del malecón gastronómico de Quibdó con apoyo empresarial, capital semilla para emprendedores afectados por el terremoto, la revisión del proyecto de canal interoceánico, un paquete de un billón de pesos en obras de infraestructura vial y aeroportuaria financiadas en conjunto con empresas por medio de ‘Obras por Impuestos’, impulso a la energía solar, becas patrocinadas, fortalecimiento del turismo y compra directa de productos campesinos como el viche.

¿Qué es el capital semilla y cómo apoyará a los emprendedores del Chocó afectados por el terremoto?

El capital semilla es un fondo destinado a impulsar el inicio o recuperación de proyectos empresariales. Según lo anunciado por el presidente De la Espriella y la gestión de Innpulsa, se entregarán cinco mil millones de pesos en capital semilla para emprendedores afectados por el sismo, lo que facilitará la reactivación económica y el fortalecimiento de pequeños negocios y nuevas iniciativas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.