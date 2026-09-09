Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella reunió este lunes a diez de las personas más ricas del país en una cita decisiva realizada en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó. La razón de la convocatoria trasciende el mero formalismo: es un paso clave en el proceso de reconstrucción nacional luego del devastador terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información divulgada, esta reunión coincide con el primer mes de De la Espriella como jefe de Estado, un periodo que ha estado marcado por la emergencia humanitaria provocada por el sismo.

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La emergencia se produjo apenas tres días después de la posesión de De la Espriella, cuando un terremoto de magnitud 7,4 golpeó a Colombia, poniendo en jaque a la población y a un equipo de Gobierno recién nombrado. Aunque el temblor solo duró menos de dos minutos, sus consecuencias representan un desafío de largo plazo para el Gobierno, que deberá gestionar las afectaciones durante meses o incluso años.

La cita en Chocó es particularmente relevante, pues buena parte de los recursos y la capacidad operativa para la reconstrucción dependen de los acuerdos y el respaldo del sector económico. De acuerdo con la información, la presencia de figuras como Alejandro Santo Domingo de Valorem, Jaime y Gabriel Gilinski del Grupo Gilinski, Luis Carlos Sarmiento del Grupo Aval, Fuad Char de Olímpica, Juan Carlos Mora de Bancolombia, César Caicedo de Colombina, Miguel Cortés del Grupo Bolívar, Christian Daes de Tecnoglass, Carlos Julio y Antonio Ardila de la Organización Ardila Lülle y David Vélez de Nubank, otorga legitimidad y respaldo concreto a los planes oficiales.

Esta cita es la segunda que se lleva a cabo en torno a la emergencia y evidencia la urgencia con la que el presidente De la Espriella busca articular al Gobierno con los grandes actores del poder económico. El despliegue de ayudas fue el eje central de la reunión, siendo fundamental la armonía y el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los principales conglomerados empresariales. Tal como indica el contexto, las decisiones y compromisos que se tomen en este espacio serán determinantes para la hoja de ruta de la reconstrucción nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los empresarios convocados por Abelardo de la Espriella para la reconstrucción tras el terremoto?

Los empresarios convocados por el presidente Abelardo de la Espriella son líderes de los principales grupos económicos del país. Entre ellos están Alejandro Santo Domingo (Valorem), Jaime y Gabriel Gilinski (Grupo Gilinski), Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Fuad Char (Olímpica), Juan Carlos Mora (Bancolombia), César Caicedo (Colombina), Miguel Cortés (Grupo Bolívar), Christian Daes (Tecnoglass), Carlos Julio y Antonio Ardila (Organización Ardila Lülle) y David Vélez (Nubank).

¿Por qué es importante la alianza entre el Gobierno y los ‘cacaos’ para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto?

La alianza entre el Gobierno y los denominados ‘cacaos’, es decir, los empresarios más influyentes, es clave porque sus recursos y experiencia permiten acelerar y fortalecer la respuesta ante la crisis. Los acuerdos logrados en estas reuniones proporcionan los instrumentos necesarios para que el Gobierno pueda avanzar en la recuperación y la reconstrucción nacional después de un desastre de gran magnitud.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.