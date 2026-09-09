La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lanzó un contundente mensaje al hablar de la situación de las familias afectadas por el terremoto que golpeó al departamento.

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Durante una entrevista con Noticias Caracol, la mandataria reconoció que los damnificados ya están esperando que las ayudas anunciadas se conviertan en acciones concretas.

“Si nosotros empezamos rápido, porque la gente ya no quiere ver más anuncios, la gente quiere, bueno, ¿en qué me van a ayudar? ¿Cómo me van a ayudar? Eso es que ya no más, ya no más”, manifestó Toro.

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La gobernadora agregó que las familias afectadas necesitan conocer cómo se adelantará la reconstrucción de sus viviendas.

“Ya necesitamos es que me muestren dónde van a hacer mi casa, cómo me la van a hacer”, aseguró.

La declaración se produjo mientras Toro explicaba el plan que la Gobernación del Valle puso en marcha en Roldanillo, municipio que será utilizado como piloto para el proceso de reconstrucción tras el terremoto.

La mandataria sostuvo que el objetivo es avanzar rápidamente, pero también garantizar que las nuevas viviendas sean seguras y que los recursos y materiales sean manejados de manera transparente.

Roldanillo será el primer piloto de reconstrucción

Toro explicó que Roldanillo será el primer municipio en el que se aplicará el modelo de reconstrucción, aunque la intención es utilizar la experiencia para intervenir posteriormente otras zonas afectadas del Valle del Cauca.

La estrategia contempla un modelo de autoconstrucción asistida, mediante el cual las familias participarán directamente en la recuperación de sus viviendas, pero tendrán acompañamiento técnico.

“Nosotros damos los materiales, pero no los dejamos solos”, explicó la gobernadora durante la entrevista.

La Gobernación proporcionará ingenieros y maestros de obra para acompañar a las familias y garantizar que las viviendas sean construidas de acuerdo con criterios técnicos y de seguridad.

Para esta primera etapa en Roldanillo están contemplados 600 mejoramientos de vivienda y 60 casas nuevas.

Toro aseguró que los materiales ya están disponibles en un centro de acopio del municipio y que las labores de reconstrucción comenzaron con la demolición de estructuras que representan un riesgo para la población.

La mandataria también destacó que el proceso tendrá un componente de vigilancia ciudadana, pues los beneficiarios podrán conocer qué materiales reciben, cómo son entregados y cómo se utilizan durante la construcción.

La intención es que la reconstrucción no se limite a recuperar infraestructura, sino que permita que las familias vuelvan a tener un hogar en condiciones seguras.

También buscan recuperar los negocios y el empleo

El plan presentado por Toro incluye además medidas para los comerciantes y emprendedores que perdieron sus negocios como consecuencia del terremoto. La gobernadora anunció la entrega de 300 capitales semilla para apoyar a emprendedores afectados.

A esto se sumará una línea de crédito diseñada para quienes necesiten recursos adicionales para reconstruir o reactivar sus negocios.

Toro explicó que la estrategia contempla una alianza entre Bancóldex e Infivalle, con recursos que permitan facilitar el acceso a financiación para los damnificados.

Según detalló, se contempla una bolsa de 25.000 millones de pesos aportados por Bancóldex y otros 5.000 millones de pesos de la Gobernación, para un total de 30.000 millones destinados a esta estrategia.

La gobernadora aseguró que se busca que incluso las personas que perdieron sus activos puedan acceder a financiación para volver a empezar.

Además, se habilitarán espacios temporales para los comerciantes mientras se recuperan los establecimientos afectados.

La estrategia contempla la instalación de contenedores en diferentes puntos de Roldanillo y el uso del centro de eventos para que los comerciantes puedan continuar con sus actividades.

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