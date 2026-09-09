Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ha dado el primer paso hacia la reactivación de la fumigación aérea de cultivos de coca, concretamente mediante un plan piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Así lo revela la resolución 7 de 2026, conocida por Valora Analitik, que fue firmada el 18 de agosto y publicada de manera oficial el 8 de septiembre. Esta fase experimental utilizará glufosinato de amonio, un agrotóxico que sustituirá al glifosato en el proceso de aspersión aérea, concentrando la operación en polígonos delimitados y bajo estrictas condiciones de control y evaluación.

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De acuerdo con el documento, el propósito fundamental de esta iniciativa es recolectar evidencia científica verificable acerca de la eficacia, la precisión, el alcance de la deriva del producto, así como los riesgos e impactos asociados en la salud y el ambiente. El viceministro de política criminal aclara en la resolución que este plan piloto no se traduce en una autorización definitiva para implementar un programa nacional o generalizado; más bien, servirá para obtener información técnica que oriente decisiones futuras en torno a la fumigación aérea.

El glufosinato de amonio, que será la sustancia usada en este piloto, es conocido porque mata la maleza de forma efectiva, pero carece de selectividad al aplicarse, lo que significa que puede dañar la mata de coca y también cultivos de pancoger. A diferencia del glifosato, que penetra en la raíz y lo hace lentamente, el glufosinato actúa rápidamente quemando las partes externas de la planta, aunque exige varias aplicaciones sobre la misma área para asegurar su efectividad.

En cuanto a la delimitación del área de prueba, la resolución ordena que el plan se ejecute en un área específica, próxima a una instalación de la Fuerza Pública, y se reserva la información exacta sobre su localización y extensión para garantizar la seguridad. El plan excluye zonas protegidas, ecosistemas sensibles y territorios con presencia de comunidades étnicas que puedan verse directamente afectadas.

Sobre las restricciones de tiempo y alcance físico, el piloto tendrá una duración máxima de siete días calendario y solo podrá intervenir hasta 1.000 hectáreas, contadas desde la fecha oficial de inicio. Tanto la planificación como la supervisión y la seguridad de la operación estarán bajo la responsabilidad de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Una vez terminado, los resultados serán plasmados en un informe, que servirá de base para que el gobierno decida si la estrategia se suspende o se adopta de forma definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el plan piloto de fumigación aérea con glufosinato de amonio aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes?

El plan piloto consiste en una operación experimental y controlada en la que se fumigarán cultivos de coca usando glufosinato de amonio. El objetivo es recoger información sobre la eficacia y riesgos de esta sustancia en condiciones restringidas, sin que implique la aprobación de un programa definitivo de alcance nacional.

¿Qué diferencia hay entre el glufosinato de amonio y el glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos?

El glufosinato de amonio es menos selectivo que el glifosato, ya que quema las partes externas de todas las plantas a las que se aplica, por lo que puede afectar tanto cultivos ilícitos como de pancoger. El glifosato, por su parte, actúa penetrando en la raíz y es más lento, pero requiere menos aplicaciones para ser efectivo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.