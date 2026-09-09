Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la recuperación de espacios públicos sigue avanzando como una prioridad clave para mejorar la convivencia y el bienestar de los ciudadanos, de acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Local de Los Mártires. En esta reciente jornada enfocada en el centro de la ciudad, específicamente en la localidad de Los Mártires, se destacan logros concretos que permiten dimensionar el alcance de la intervención: fueron recuperados 105 metros de áreas públicas, se retiraron cinco estructuras no convencionales y se recogieron 15 metros cúbicos de residuos sólidos y voluminosos.

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La jornada fue liderada desde muy temprano por la Alcaldía Local de Los Mártires, en coordinación con entidades como la Empresa Metro de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía Nacional. El propósito central fue mejorar las condiciones de uso, limpieza, seguridad y convivencia en los puntos seleccionados para la intervención.

El despliegue inició alrededor de las 8:00 a. m. atendiendo inicialmente un sitio específico donde se había instalado una estructura no convencional. Como no se encontraban personas en ese momento, los equipos encargados procedieron con el levantamiento y retiro del material, recuperando así aproximadamente cinco metros cuadrados de espacio público para la ciudadanía. Luego, la jornada continuó con una acción de mayor alcance, enfocada en liberar espacio ocupado y retirar desechos y objetos que alteraban la apariencia y la seguridad del sector.

Los resultados cuantitativos, según el balance oficial, aseguran la efectividad del operativo: se recuperaron 105 metros de espacio público, cinco metros cuadrados en la primera fase y 100 metros lineales más en la segunda. También, fueron removidas cinco estructuras no convencionales, y se recolectaron 15 metros cúbicos de residuos. Además, durante el proceso, se acompañó y sensibilizó a 10 habitantes de calle, en un componente social que complementa la recuperación física.

La importancia de estas acciones, de acuerdo con la administración local liderada por Carlos Fernando Galán y el alcalde local John Jader Suárez Delgado, radica en fortalecer la coordinación interinstitucional y la respuesta ante problemáticas ligadas a la ocupación indebida del espacio público. La Alcaldía Local de Los Mártires sostiene que continuará con este tipo de intervenciones para garantizar que los espacios recuperados sigan siendo de uso colectivo y para contribuir a la seguridad, la salubridad y la convivencia en toda la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos metros de espacio público se recuperaron en la última jornada en la localidad de Los Mártires?

Según la Alcaldía Local de Los Mártires, la más reciente jornada de intervención logró recuperar un total de 105 metros de espacio público, distribuidos entre una primera fase de cinco metros cuadrados y una segunda intervención donde se recuperaron cien metros lineales adicionales.

¿Qué entidades participaron en la recuperación de espacio público en Los Mártires?

La intervención contó con la participación de la Alcaldía Local de Los Mártires, la Empresa Metro de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía Nacional, quienes trabajaron coordinadamente en el retiro de estructuras, limpieza y sensibilización a habitantes de calle, acciones todas destinadas a mejorar la convivencia y el entorno urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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