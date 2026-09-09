Bogotá avanza hacia un cambio que podría transformar de manera importante el paisaje de sus calles. El Concejo de la ciudad aprobó una propuesta que busca reducir la presencia de cables aéreos instalados en postes y fachadas, una imagen que durante años ha hecho parte del entorno urbano de la capital.

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La iniciativa, impulsada por el concejal Juan David Quintero, establece que los nuevos cables que sean instalados en Bogotá deberán ir bajo tierra, con el objetivo de disminuir la contaminación visual y mejorar la organización de la infraestructura.

La medida también contempla los cables que ya están instalados. Estos deberán ser trasladados progresivamente al subsuelo o, cuando corresponda, retirados por sus propietarios.

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El cambio no será inmediato, pues implica intervenir una infraestructura que actualmente se encuentra distribuida por diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, la aprobación marca el comienzo de una transición que pretende modificar la manera en la que se ven las calles bogotanas.

Así lo explicó el concejal Juan David Quintero:

#BOGOTÁ | Fue aprobada en el Concejo la propuesta del cabildante Juan David Quintero de desmontar los cables en postes y fachadas. Los cables nuevos que se instalen tienen que ser subterráneos, los viejos en uso progresivamente enterrados y los que estén en desuso desmontados por… pic.twitter.com/fPzlKFA7Nh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2026

Bogotá busca dejar atrás los cables enredados

Uno de los principales problemas que pretende atender la iniciativa es la acumulación de cables que atraviesan calles, postes y fachadas. En algunos puntos de la ciudad, las redes de telecomunicaciones y otros servicios se encuentran superpuestas, lo que produce un paisaje urbano desordenado.

Quintero celebró la aprobación de la propuesta desde el Concejo de Bogotá y destacó que el propósito es avanzar hacia una ciudad más organizada y con menos contaminación visual.

La idea de llevar las redes al subsuelo no es nueva en diferentes ciudades del mundo. En varias zonas de Estados Unidos y Europa, buena parte de la infraestructura de servicios públicos y telecomunicaciones se encuentra bajo las calles, lo que permite mantener despejado el espacio aéreo.

En Bogotá, la aplicación será progresiva y deberá tener en cuenta las condiciones técnicas y de infraestructura de cada sector.

Además del componente estético, la iniciativa apunta a mejorar la organización de las redes y reducir algunos riesgos asociados con la cantidad de cables instalados en el espacio público.

Por ahora, el reto estará en cómo se llevará esta transición a los diferentes barrios de la capital, especialmente en aquellos donde existe una gran cantidad de redes instaladas durante años.

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Así, Bogotá comienza a dar un paso hacia un paisaje urbano diferente, aunque los ciudadanos tendrán que esperar para ver los resultados completos de una transformación que dependerá del retiro y traslado gradual de las redes existentes.

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