Por: Portal Bogotá

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Durante la primera semana de septiembre de 2026, Bogotá ha sido testigo de una serie de condiciones climáticas particulares que han alterado la sensación térmica de sus habitantes. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), estos cambios están relacionados directamente con el comportamiento de la nubosidad en la ciudad, fenómeno notorio desde las primeras horas del día. El registro señala que en la capital los vientos débiles del amanecer mantienen la nubosidad a baja altitud, evitando la entrada de los primeros rayos del sol. Esto provoca una densa capa de nubes y niveles elevados de humedad en las capas bajas de la atmósfera, generando una marcada sensación de frío en la mañana.

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El Instituto también resalta que a medida que avanza el día, particularmente hacia el mediodía o las primeras horas de la tarde, la velocidad del viento aumenta. Este incremento en la fuerza del viento contribuye a disipar la nubosidad, permitiendo la llegada de claros de sol que modifican rápidamente la sensación térmica, haciéndola mucho más cálida. Sin embargo, en sectores orientales del Distrito Capital, estas condiciones pueden dar paso a lloviznas ocasionales pero persistentes, que acentúan el frío. Como resultado, los periodos de sol se concentran en las horas centrales del día y las mañanas permanecen característicamente frías.

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), operado por el IDIGER, ha reportado vientos que oscilan entre debilidad y moderación, con algunas ráfagas fuertes puntuales. Las localidades más afectadas, de acuerdo con el SAB, son Usme, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Engativá. Ante esto, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones: reforzar techos y objetos susceptibles de ser arrastrados, evitar permanecer bajo árboles, postes y cables durante ráfagas fuertes, y reportar cualquier emergencia a la Línea de Emergencias 123. También se invita a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales del IDIGER.

El Sistema de Alerta de Bogotá es una herramienta fundamental para el monitoreo climático de la ciudad. Actualmente, cuenta con una red de 77 estaciones que permiten producir más de 3.363 informes técnicos al año, incluyendo pronósticos diarios, reportes hidroclimatológicos y boletines semanales. Esta infraestructura fortalece la gestión del riesgo y la toma informada de decisiones en el Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan vientos fuertes y cambios en la sensación térmica en Bogotá en septiembre de 2026?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), los vientos fuertes y los cambios en la sensación térmica se deben a la combinación de nubosidad densa en la mañana, asociada a vientos débiles, seguidos de un aumento de la velocidad del viento hacia el mediodía, lo que dispersa las nubes y permite la entrada del sol, cambiando el frío matutino por una sensación más cálida en las tardes.

¿Qué es el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) y cómo ayuda a monitorear el clima en la capital?

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) es una red de monitoreo compuesta por 77 estaciones distribuidas en la ciudad, que produce informes técnicos diarios como pronósticos del clima y reportes hidroclimatológicos. Esta plataforma permite a las autoridades y a la ciudadanía anticipar y responder a situaciones climáticas como los vientos fuertes, mejorando la seguridad y la prevención de riesgos en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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