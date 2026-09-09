Por: Portal Bogotá

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La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, lanzó el Ciclo de Exploración Virtual "Todo es Cultural Digital", una iniciativa pensada para promover la apropiación de la tecnología y la cultura digital en diferentes comunidades, incluyendo sectores rurales y educativos. Esta serie de actividades, que tendrá una duración de seis semanas, se realiza en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, enfocado en el apoyo al talento local y al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en torno a lo digital.

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De acuerdo con BibloRed, el objetivo central del ciclo es reflexionar sobre cómo la cultura digital ha venido incorporándose en la vida cotidiana de las personas y de qué manera influye en la mediación y la transferencia de conocimientos. Además, busca crear nuevas formas de acercar lo digital a usuarios que tradicionalmente han tenido menos acceso a estos recursos, como las comunidades rurales. Las bibliotecas, los espacios educativos y las comunidades de aprendizaje son protagonistas en este esfuerzo, pues los contenidos y debates están orientados a incrementar el vínculo de estos sectores con la tecnología de una manera más inclusiva y práctica.

El ciclo está diseñado con una metodología flexible, adaptada a las necesidades de los participantes. BibloRed anunció que las actividades principales serán de tipo autónomo y asincrónico; esto significa que los usuarios podrán avanzar en los ejes temáticos cada semana a su propio ritmo, organizando su tiempo según su disponibilidad. A esto se sumarán encuentros virtuales semanales de una hora para profundizar y discutir los temas propuestos, permitiendo la interacción y el intercambio de saberes.

El calendario establece que el ciclo dará inicio en la semana del 14 al 18 de septiembre. Quienes estén interesados deberán completar su inscripción antes del 11 de septiembre de 2026. Con base en la información suministrada por los participantes durante el registro, la organización establecerá el horario más conveniente para las sesiones virtuales, facilitando así la participación de diferentes perfiles y horarios.

Esta iniciativa fue destacada en la página oficial del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la cual resalta su aporte a la formación digital y al fortalecimiento del tejido comunitario a través de la lectura y la tecnología, en sintonía con los esfuerzos recientes por parte de la ciudad de Bogotá en materia de alfabetización digital e inclusión educativa.

¿En qué consiste el Ciclo de Exploración Virtual "Todo es Cultural Digital" de BibloRed?

Esta actividad es un programa de seis semanas organizado por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), que incluye actividades de aprendizaje autónomo y sesiones virtuales semanales. El ciclo busca acercar la cultura digital a diferentes comunidades, promoviendo la reflexión y las habilidades tecnológicas mediante una metodología flexible y participativa.

¿Cómo pueden inscribirse las personas interesadas en el ciclo digital de BibloRed?

La inscripción está disponible hasta el 11 de septiembre de 2026, a través del enlace proporcionado por BibloRed en su sitio oficial. Con la información recabada durante el registro, se definirán los horarios de las sesiones virtuales, asegurando mayor accesibilidad y conveniencia para los participantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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