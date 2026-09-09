Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá ha anunciado la apertura de la segunda cohorte de los cursos virtuales ‘Didácticas para la prevención de accidentes escolares’ y ‘Didácticas para el fomento de la alimentación saludable’, dirigidos a docentes de instituciones oficiales y privadas de la ciudad. De acuerdo con la SED, estas capacitaciones tienen como objetivo brindar herramientas prácticas que los educadores pueden aplicar directamente en las aulas, focalizándose en la prevención de riesgos, el fortalecimiento de hábitos saludables y el fomento del bienestar dentro del entorno escolar. Las inscripciones para participar en estos cursos estarán disponibles hasta el 21 de septiembre de 2026.

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Los cursos, completamente virtuales, ofrecen flexibilidad para que cada docente gestione su propio aprendizaje, siendo acompañado durante el proceso por un tutor disponible a través de canales digitales para responder inquietudes y brindar soporte. Según información de la Secretaría de Educación, cada curso se compone de cuatro unidades temáticas: identificación de riesgos en el colegio, desarrollo y ejecución de estrategias pedagógicas, seguimiento de las actividades implementadas con los estudiantes, y herramientas efectivas para involucrar a las familias en los procesos preventivos y de promoción de la salud. Este enfoque busca que lo aprendido trascienda más allá del aula e impacte positivamente en toda la comunidad educativa.

Una característica particular de esta formación es que no exige la entrega de un proyecto final escrito; en su lugar, los docentes deben poner en práctica los recursos y materiales estudiados directamente con su grupo de estudiantes. De esa forma, se promueve una apropiación real y cotidiana de los contenidos, facilitando la transferencia del conocimiento a la práctica pedagógica. Al finalizar, los participantes recibirán una constancia de participación, aunque la SED aclara que dicha constancia no sirve para efectos del escalafón docente, dada la naturaleza de bienestar y participación comunitaria de la formación.

Para inscribirse, los interesados deben diligenciar el formulario digital correspondiente. Posteriormente, se valida la información, especialmente confirmando el correo institucional en el caso de los colegios oficiales. Una vez termine el proceso de inscripción, los admitidos recibirán sus credenciales de ingreso a la plataforma virtual y podrán iniciar el curso seleccionado. Cada docente puede inscribirse primero a uno de los cursos y, tras completar ese, solicitar su matrícula en el segundo, según el seguimiento de la Dirección de Bienestar Estudiantil. La única condición técnica requerida es contar con conexión a internet, recomendando el uso de computador o tableta para aprovechar al máximo los recursos interactivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse a los cursos virtuales gratuitos de prevención de accidentes escolares en Bogotá 2026?

Para inscribirse a los cursos virtuales mencionados por la Secretaría de Educación del Distrito, el docente debe llenar el formulario digital disponible, esperar la verificación de sus datos —particularmente el correo institucional si pertenece a un colegio oficial— y, tras el cierre de inscripciones el 21 de septiembre de 2026, recibirá en su correo electrónico las credenciales y las instrucciones para acceder a la plataforma virtual y comenzar el contenido formativo.

¿Qué incluyen los cursos virtuales de prevención de riesgos y hábitos saludables para docentes en Bogotá?

Los cursos están estructurados en cuatro unidades temáticas: identificación de riesgos en entornos escolares, diseño y aplicación de estrategias pedagógicas, seguimiento de actividades implementadas con estudiantes y herramientas para involucrar a las familias. Además, ofrecen acompañamiento de un tutor virtual y permiten aplicar el conocimiento directamente en la práctica docente, sin requerir la entrega de un proyecto final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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