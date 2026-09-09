Por: Portal Bogotá

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Bogotá reafirma su papel como referente regional en la aplicación de inteligencia artificial (IA) en el sector público, de acuerdo con lo presentado durante el Congreso ANDICOM 2026. La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y el plan ‘Bogotá Capital Digital’ se exhibieron con una amplia muestra de proyectos y soluciones tecnológicas que están transformando la gestión de la ciudad en áreas clave como atención ciudadana, movilidad, turismo, control fiscal y educación.

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Según la Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), los avances comprenden la SuperApp Bogotá, evolución de Chatico integrando IA generativa, una oferta gratuita y certificada en formación digital, proyectos de interoperabilidad para prevención del feminicidio y seguimiento a la infancia, y lineamientos pioneros en autenticación digital, interoperabilidad, IA y ciberseguridad.

Parte fundamental de esta modernización es el ecosistema inteligente de atención. Destacan plataformas como el portal transaccional bogota.gov.co/servicios y ‘Bogotá Te Escucha’, un asistente virtual que proporciona respuestas inmediatas a preguntas frecuentes, evitando procesos administrativos innecesarios para la ciudadanía, con un tiempo promedio de respuesta de 8,28 segundos. La Línea 195, dotada de reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural, logró reducir el abandono de llamadas de 7,9% a 2,26% tras la adopción de IA.

En movilidad, Bogotá avanza hacia una Movilidad 4.0 con el Centro Estratégico de Movilidad (CEM), donde se monitorean datos en tiempo real para optimizar el tránsito y priorizar el transporte sostenible. SUANET, la plataforma central del CEM, integra fuentes de datos para facilitar decisiones eficaces, mientras que el sistema de semaforización inteligente ajusta los tiempos de luz según el flujo vehicular, reduciendo congestiones y emisiones.

La Empresa Metro de Bogotá presentó el gemelo digital de la Primera Línea del Metro, herramienta que traslada el proyecto a un entorno virtual permitiendo seguimiento transparente y detallado. Además, se han desarrollado asistentes virtuales que informan con precisión a usuarios y funcionarios sobre el avance del sistema.

En turismo, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) impulsa soluciones como Bogotá Insight —plataforma capaz de responder consultas con IA en lenguaje natural—, el Geoportal de Turismo que georreferencia más de 15.000 prestadores y Candelaria, el primer chatbot turístico entrenado en conocimiento propio, que guía a los visitantes en tiempo real.

En educación, la Secretaría de Educación del Distrito ha incorporado IA en matemáticas, inglés y preparación para pruebas Saber, beneficiando a más de 17.000 estudiantes y previniendo la deserción gracias al modelo predictivo ‘Visión 360’. En el ámbito de la gestión pública y fiscal, herramientas como la plataforma ‘Vamos a la Obra’ de la Contraloría y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) muestran mejoras en control y servicios digitales.

Finalmente, en alianza con la Unión Europea en temas de identidad digital, conectividad y modelos de autenticación como eIDAS2 e IRIS2, Bogotá avanza para consolidar la SuperApp y su futuro digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuyen los proyectos de inteligencia artificial en Bogotá a mejorar la atención ciudadana?

La implementación de inteligencia artificial en portales como bogota.gov.co/servicios y en sistemas como ‘Bogotá Te Escucha’ y la línea 195 ofrecen respuestas rápidas y personalizadas a las preguntas ciudadanas, disminuyendo trámites, mejorando la eficiencia de los servicios y optimizando la satisfacción de los usuarios al centralizar soluciones y reducir tiempos de espera, de acuerdo con la información de la Oficina Consejería Distrital de TIC.

¿Qué significado tienen iniciativas como el gemelo digital del Metro de Bogotá y el sistema de movilidad 4.0?

El gemelo digital permite monitorear y planificar con exactitud el progreso de la Primera Línea del Metro y mejora la transparencia del proyecto. Por su parte, la movilidad 4.0 articula tecnologías de analítica de datos, interoperabilidad y semaforización inteligente para hacer más eficiente, fluido y sostenible el tránsito en la ciudad, según datos presentados en ANDICOM 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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