Por: Portal Bogotá

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Las comunidades de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá serán protagonistas de una nueva iniciativa diseñada para impulsar la transformación cultural de sus territorios. El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) junto con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, busca fortalecer las capacidades comunitarias y fomentar nuevas formas de relación con el territorio. Según información oficial difundida en la página de la alcaldía, ambas instituciones se encuentran actualmente en el proceso de identificar un barrio que destaque por sus experiencias previas y procesos comunitarios enfocados en el cuidado ambiental, la sostenibilidad y la protección del entorno.

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El barrio seleccionado se convertirá en el escenario principal para la creación de un Laboratorio de Transformación Cultural. Este espacio será una apuesta por reconocer y potenciar los conocimientos, dinámicas y capacidades ya existentes en la comunidad, estableciendo un punto de partida para la construcción de nuevas prácticas y experiencias transformadoras. La elección del barrio se basará en la presencia de procesos comunitarios previos que sean pertinentes para desarrollar el Laboratorio, aseguró la SCRD en su comunicación.

Una vez seleccionado el territorio, la comunidad participará en una ruta metodológica desarrollada conjuntamente por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Local. Dicha metodología será participativa y se adaptará a las necesidades y características propias de los habitantes del sector, priorizando el diálogo y la inclusión comunitaria en todas las fases del proyecto.

El enfoque metodológico estará basado en la participación activa y el diálogo directo con los miembros de la comunidad, de modo que todas las herramientas, actividades y procesos pedagógicos estén alineados con las realidades del barrio seleccionado. Así, se busca fortalecer las iniciativas que ya han surgido de manera espontánea y que tienen impacto positivo en el territorio.

Para la implementación del Laboratorio de Transformación Cultural, se destinarán cien millones de pesos, recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. La ejecución de estos fondos se realizará a través del mecanismo de Fomento en Red de la SCRD, mecanismo de fomento no competitivo que exige el cumplimiento de requisitos para la legalización y administración de los recursos. La inversión será utilizada en actividades, insumos y procesos pedagógicos definidos durante la ruta metodológica consensuada con la comunidad, indicó la alcaldía local.

El propósito final de la iniciativa es articular la inversión pública con el conocimiento y capacidades ya existentes, visibilizando y potenciando los procesos que han venido aportando al cuidado ambiental y la sostenibilidad. Así, el Laboratorio busca consolidar una Ciudad Bolívar participativa y comprometida con la protección de su entorno, posicionando a sus habitantes como actores fundamentales del cambio.

¿Qué es el Laboratorio de Transformación Cultural en Ciudad Bolívar?

El Laboratorio de Transformación Cultural es un espacio de fortalecimiento comunitario en el que se parte de las experiencias ya existentes en un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar, buscando potenciar estas capacidades y promover prácticas orientadas al cuidado ambiental, la sostenibilidad y la protección del territorio. Se implementará con recursos locales y bajo una metodología participativa según lo informó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Cómo se selecciona el barrio para el Laboratorio de Transformación Cultural en Ciudad Bolívar?

La selección del barrio se fundamenta en la existencia de procesos comunitarios previos vinculados al cuidado ambiental y la sostenibilidad, y su adecuación para ser escenario del laboratorio. La comunidad seleccionada participará en una ruta metodológica adaptada a sus particularidades, asegurando que las actividades y herramientas se ajusten a sus necesidades y fortalezas, de acuerdo con información de la SCRD y la alcaldía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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