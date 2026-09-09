Por: Portal Bogotá

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La localidad de San Cristóbal, en Bogotá, vive un proceso transformador gracias al impulso del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el cual ha fortalecido los programas sociales y educativos, priorizando el aprendizaje del inglés como instrumento para abrir puertas académicas, laborales y personales. De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Subdirección Local de San Cristóbal afianza el bilingüismo entre los habitantes mediante procesos de formación en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Victoria, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Esta sinergia permite que niños, jóvenes y adultos accedan a clases gratuitas de inglés, superando la barrera idiomática y fortaleciendo sus trayectorias de vida.

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El programa destaca por su carácter intergeneracional y su capacidad para acoger a diferentes grupos etarios. Actualmente, la oferta educativa cuenta con 30 cupos diarios, destinados principalmente a jóvenes de 14 a 22 años y adultos mayores de 45 a 60 años, aunque también participan personas de mayor edad. Según Aurora Cruz, profesional del CDC La Victoria, el avance de los estudiantes ha sido significativo: "Este año hemos avanzado de manera integral. Ya superamos los niveles básicos 1, 2, 3 y 4, y nos encontramos en la etapa Pre 1 (nivel intermedio-avanzado)". Cruz resalta que numerosos jóvenes asisten diariamente tras su jornada escolar, motivados por el objetivo de fortalecer su inglés, mejorar sus resultados en las pruebas ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) y asegurar su ingreso a la universidad.

La iniciativa tiene como meta llevar a los estudiantes hasta el nivel Pre 4, correspondiente a un nivel avanzado de inglés. El impacto no solo se refleja en las cifras –el número de graduados pasó de 60 el año pasado a 120 este año–, sino en la transformación de comunidades vulnerables como Tiguaque, Juan Rey, Nueva Gloria y Nueva Delhi.

El aprendizaje no tiene edad. Para los adultos mayores, abordar una segunda lengua representa un ejercicio de superación personal y profesional. Un ejemplo es Rosario Ventura, de 62 años, docente de tecnología e informática, quien afirma: "En mi trabajo trato de hablarles en inglés a mis alumnos. Siento que tengo el carisma para transmitir el conocimiento y busco inspirarlos a perder el miedo a una nueva lengua".

De acuerdo con la SDIS, los Centros de Desarrollo Comunitario se consolidan como espacios no solo físicos, sino como verdaderos polos de innovación educativa y equidad social en Bogotá.

¿Cómo pueden los jóvenes y adultos mayores de San Cristóbal acceder a las clases gratuitas de inglés?

Las clases gratuitas de inglés en San Cristóbal se ofrecen en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria, mediante un proceso formativo realizado en alianza entre la Secretaría Distrital de Integración Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje. Los interesados, en especial jóvenes de 14 a 22 años y adultos mayores, pueden asistir diariamente y aprovechar los cupos disponibles para mejorar sus competencias lingüísticas y avanzar en sus proyectos personales y académicos.

¿Qué impacto ha tenido el programa bilingüe en las comunidades vulnerables de Bogotá?

El programa de bilingüismo liderado por la SDIS ha beneficiado especialmente a barrios vulnerables como Tiguaque, Juan Rey, Nueva Gloria y Nueva Delhi. El incremento en el número de estudiantes, que creció de 60 a 120 graduados en un año, evidencia una transformación palpable, permitiendo a los beneficiarios obtener mejores oportunidades educativas y laborales, y fortaleciendo la inclusión social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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