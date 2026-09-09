Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para una de sus citas culturales más esperadas. En la edición 2026 de Jazz al Parque, la capital celebra la diversidad y riqueza del jazz, invitando a locales y visitantes a experimentar durante dos jornadas gratuitas, el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, la fusión entre el jazz y los ritmos latinoamericanos. De acuerdo con información oficial de Canal Capital, el canal público de Bogotá encargado de transmitir en directo este evento, el festival contará con la conducción de Danny Galvis y Ana Salive, quienes guiarán más de ocho horas diarias de programación tanto en televisión como en plataformas digitales.

Sigue a PULZO en Discover

El escenario elegido es el parque El Country, en la avenida calle 127 #11D-90. Allí, músicos y público se unen en torno a una pregunta central: “¿qué ocurre cuando el jazz dialoga con las músicas, los ritmos y las tradiciones de América Latina?”. Según datos del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), organizador del festival, la respuesta se materializa en propuestas culturales donde el jazz crece, se transforma y se reinventa gracias al aporte de territorios como Cuba, Puerto Rico, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia.

La transmisión multiplataforma de Canal Capital permite que miles de personas accedan a uno de los encuentros culturales de mayor relevancia musical en Bogotá. De acuerdo con el mismo canal, el evento no solo llega a los seguidores tradicionales del jazz, sino que busca atraer nuevas audiencias y promover la apreciación por un género que tiene la improvisación en el centro de su creación. Este año, el festival enfatiza la exploración de tradiciones e identidades propias de Latinoamérica, proponiendo a los asistentes un viaje musical que abarca desde las expresiones andinas hasta los ritmos del Caribe y el Pacífico colombiano.

El cartel de Jazz al Parque 2026 está nutrido tanto de talentos internacionales como de artistas nacionales. Entre los invitados sobresalientes se encuentran Arturo O’Farrill (Estados Unidos), Balta (Uruguay), Cimafunk (Cuba), Iraida Noriega y Tlapalería Don Chuy (México), y Uli Costa - Afrosambajazz (Brasil). En representación de la escena colombiana se destacan Domingo Sánchez - Territorio Gauta (Barranquilla), Madera Jazz (Medellín) y Ricardo Gallo Cuarteto, agrupación con raíces en Bogotá y Nueva York. Además, agrupaciones distritales como Daniel González, Dorado Kandua, Fatso, Libardo Cardozo, Maljazzviajante, Masato, Solange Prat y Urpi Barco alimentan el diálogo entre distintos estilos y generaciones.

Jazz al Parque, organizado por Idartes, recuerda que la esencia de este género musical está en su constante transformación. Con influencias de todo el continente, el jazz es un lenguaje de libertad, abierto a la innovación y al encuentro entre culturas que, una vez más, invita a Bogotá a escucharse a sí misma y al mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas participarán en Jazz al Parque 2026 en Bogotá?

Entre los principales invitados internacionales a Jazz al Parque 2026 se encuentran figuras como Arturo O’Farrill de Estados Unidos, Balta de Uruguay, Cimafunk de Cuba, Iraida Noriega y Tlapalería Don Chuy de México, y Uli Costa - Afrosambajazz de Brasil. Asimismo, participarán representantes nacionales como Domingo Sánchez - Territorio Gauta, Madera Jazz, Ricardo Gallo Cuarteto, y agrupaciones distritales provenientes de Bogotá, lo cual garantiza una amplia variedad de propuestas musicales.

¿Cómo ver la transmisión de Jazz al Parque 2026 por Canal Capital?

Canal Capital transmitirá en vivo Jazz al Parque 2026 tanto en su señal de televisión como en sus plataformas digitales. De acuerdo con información del canal, las emisiones comenzarán el sábado 12 de septiembre desde las 12 del mediodía y el domingo 13 a partir de la 1:00 p. m., permitiendo el acceso gratuito del público a través de distintos dispositivos y acercando el festival a nuevas audiencias en toda la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z