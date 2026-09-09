Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la apertura de un nuevo proceso para seleccionar a los llamados Guardianes y Guardianas de la Ciclovía de Bogotá. Esta convocatoria, vigente del 15 al 30 de septiembre de 2026, busca vincular a personas que deseen aportar al desarrollo de la actividad física y el deporte en el espacio público, garantizando así la seguridad y el acompañamiento para quienes hacen uso de la ciclovía cada domingo y día festivo en la ciudad. Según información difundida por el IDRD, el proceso de selección está diseñado para ofrecer igualdad de condiciones a quienes cumplan con los requisitos y estén interesados en sumarse a este programa de participación ciudadana en Bogotá.

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Ser parte de este grupo representa más que una simple opción de empleo temporal; implica un compromiso directo con la comunidad, en uno de los espacios más representativos para la convivencia y la actividad física de los bogotanos. De acuerdo con el IDRD, los aspirantes deben tener presente una serie de requisitos indispensables para participar: ser mayores de edad, estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) o al régimen subsidiado, poseer una bicicleta todoterreno en óptimas condiciones registrada en el Registro Bici Bogotá, y, para los hombres, tener la situación militar definida según la normativa vigente sobre contratación estatal.

A esto se suma la necesidad de ser estudiantes activos de pregrado (ya sea en programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios) y demostrar tanto la disponibilidad para trabajar los domingos y festivos como las capacidades físicas necesarias para cumplir con las funciones de guardianía. El IDRD aclara que cada etapa del proceso, desde la inscripción hasta la eventual selección, será informada únicamente por sus canales oficiales, evitando así cualquier tipo de confusión o información errada sobre la convocatoria.

Para quienes buscan oportunidades de empleo en Bogotá u orientación sobre procesos de selección, la administración distrital pone a disposición diferentes canales de información, como el canal oficial de WhatsApp "Empleo en Bogotá". A través de esta vía se comparten las últimas ofertas laborales, consejos para afrontar entrevistas, convocatorias a cursos gratuitos y lineamientos para mejorar hojas de vida, entre otros recursos de interés para quienes apuestan por nuevas opciones de inserción laboral. Más detalles y actualizaciones pueden consultarse en la página oficial del IDRD y sus redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para ser Guardián o Guardiana de la Ciclovía de Bogotá en 2026?

Para acceder a esta convocatoria, los interesados deben cumplir con condiciones como ser mayores de edad, estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) o en el régimen subsidiado, tener una bicicleta todoterreno registrada en el Registro Bici Bogotá, en el caso de los hombres haber resuelto su situación militar, ser estudiantes activos de pregrado y estar disponibles los domingos y festivos.

¿Dónde se puede encontrar información oficial sobre la convocatoria de Guardianes y Guardianas de la Ciclovía?

Toda la información oficial, incluyendo las etapas del proceso de inscripción y novedades sobre la convocatoria, será compartida exclusivamente a través de los canales oficiales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que pueden consultarse en su sitio web y redes sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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