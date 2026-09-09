Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha emprendido una labor significativa al impulsar la inclusión digital de las mujeres en la capital. Reconociendo que la violencia de género también se traslada al entorno digital, la estrategia identifica que las agresiones pueden darse en redes sociales, aplicaciones de mensajería y correos electrónicos, entre otros espacios de la web. Por ello, es fundamental conocer y diferenciar estos tipos de violencias, así como aprender a utilizar las herramientas y canales de denuncia para estar más seguras en los espacios virtuales. Según información divulgada por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), en Bogotá existe ahora acceso a un curso gratuito diseñado para que las mujeres puedan identificar estas violencias y sepan cómo actuar ante ellas oportunamente.

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Como parte de esta apuesta, a partir del 28 de septiembre los Centros de Inclusión Digital abrirán una nueva cohorte virtual del curso de Prevención de Violencias Digitales, dirigida específicamente a las mujeres de las 20 localidades de la ciudad. Esta formación, completamente gratuita, forma parte de una oferta que la SDMujer ha venido desarrollando desde hace más de cinco años, de acuerdo con lo informado por la propia entidad.

Claudia Marcela Díaz Pérez, líder de los Centros de Inclusión Digital de la SDMujer, enfatizó que el curso es vital porque ha permitido, a través de diversas metodologías, fortalecer la identificación de riesgos digitales y brindar orientaciones para proteger la información y transitar de manera más segura en el mundo en línea. La formación se organiza en siete módulos que ayudan a comprender qué son las violencias digitales, cómo detectarlas, reconocer sus manifestaciones más habituales y adquirir buenas prácticas para interactuar con mayor seguridad en internet. También abarca aspectos como la protección de la privacidad en correos electrónicos y redes sociales, herramientas de seguridad digital y los canales institucionales de denuncia.

En el año 2026, la actualización de estos contenidos involucró una colaboración con la Embajada de Portugal y la Fundación Karisma, ajustando las herramientas a los desafíos digitales actuales. Desde agosto de 2014, la estrategia de los Centros de Inclusión Digital ha sido clave y ya ha acompañado a 71.563 mujeres en el fortalecimiento de sus habilidades digitales y en el uso de la tecnología de forma autónoma y segura, siempre desde una perspectiva de género y respetando los derechos de las mujeres. Actualmente, Bogotá cuenta con 19 centros físicos y dos unidades móviles, ofreciendo formación presencial y virtual en toda la ciudad. Para inscripciones e información adicional, las interesadas pueden consultar el sitio web de la SDMujer o escribir al correo cursosvirtuales@sdmujer.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las mujeres inscribirse en el curso gratuito de prevención de violencias digitales en Bogotá?

Las mujeres interesadas en fortalecer su seguridad digital pueden inscribirse de manera virtual en la nueva cohorte del curso gratuito de Prevención de Violencias Digitales, gestionado por la Secretaría Distrital de la Mujer. Para hacerlo, deben acceder al enlace oficial proporcionado por la entidad o comunicarse a través del correo electrónico cursosvirtuales@sdmujer.gov.co. También existe la opción de acudir a uno de los 19 Centros de Inclusión Digital de Bogotá para recibir asesoría presencial sobre el proceso de inscripción.

¿Qué temáticas y herramientas ofrece el curso de prevención de violencias digitales para mujeres en Bogotá?

El curso aborda temáticas como la identificación de violencias digitales, reconocimiento de formas más frecuentes de agresión, prácticas para navegar de manera segura, protección de la privacidad en correos electrónicos y redes sociales, uso de herramientas de seguridad digital y los canales de denuncia disponibles en la ciudad. Esta formación permite que las mujeres adquieran competencias prácticas para resguardarse ante los riesgos del entorno digital actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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